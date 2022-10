REGRESO. A 7 meses del 5 de marzo en el Corregidora, la Liga MX diluye el veto a los seguidores de Gallos Blancos en los estadios, o al menos así fue en Toluca con unos 1,500 queretanos de conducta intachable en las tribunas del Nemesio Diez, apoyando en las buenas y en las muy malas a un equipo abandonado. Lo negro del 5M no representa a Querétaro ni a su afición.





CUIDADO. Faltan 5 meses para reabrir el Corregidora, pero todavía anda desubicada la barra Resistencia Albiazul, grupo de animación que debió desaparecer con el 5M. Pero no: su dirigente Amílcar Godínez hasta vende playeras con la leyenda de “¡La Resistencia Vive!”. Están viendo y no ven...





BÁJENLE. En 2018 los ingenuos festejaron el “triunfo” de Gilberto Herrera y ahora hablan de su “reelección”. Ni una ni otra: el ex rector no ganó en 2018, de hecho perdió ante Mauricio Kuri y es senador por “primera minoría” y hasta ahora anodino. Si no fue electo, pues no puede reelegirse.