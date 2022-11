TAPADERA. El alcalde de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñaloza, insiste en alargar problemas laborales y se rehúsa a cumplir laudos. Tiene 119 demandas que atender y más de 30 millones de pesos por pagar, la mayor parte herencia de su antecesor a quien parece encubrir, porque cualquiera con esa clase de problemas ya hubiera estallado en contra del responsable León Enrique Bolaño, menos él que es… ¡su compadre!





DOLO. Nos reportan que eso de que pedirá un adelanto de participaciones federales o la otra alternativa de solicitar un crédito son pretextos de Miguel Martínez para alargar la solución, porque sus balances financieros al primer semestre arrojan saldo de 87 millones 343 mil 156 pesos, apenas 30.58% del gasto presupuestado. Cadereyta sí tiene dinero, aunque mal administrado.





Y ENTONCES… En la Secretaría de Turismo estatal no pinta el cambio de titular. Continúa al mando el equipo anterior y ahora hasta presumen “premios” que dejaron pagados a la empresa Campaigns and Elections sobre campañas que ya no usan.