SUEÑO. Ya se ve como próximo candidato de Morena a la alcaldía de Tequisquiapan el diputado Christian Orihuela. Pese a su poca participación en la Legislatura y mínima presencia local, quiere replicar la campaña que le coordinó a su papá en 2015, pero sentado en el apellido del papá, que fue 2 veces alcalde y que él ve como una “marca”, burlándose del doble fracaso del ex priista Héctor Magaña Rentería.

COLADO. La cena-baile del Día del Maestro en la UAQ fue controversial, no sólo por haberse realizado en noviembre después de 3 años de cancelaciones, sino porque llegaron personas no invitadas. Un ex docente de la Facultad de Psicología, señalado como acosador y separado de su cargo por esas denuncias, apareció en la fiesta tomándose fotos con todo el mundo.

OSO. Nos aseguran que incluso el acusado tuvo acercamiento a la rectora, pero la misma Teresa García Gasca lo desmintió y hasta lo acusó de provocador por acudir a una fiesta a la cual ya no pertenece.