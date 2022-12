SAGRADOS. “Yo en eso no me meto”, dicen los alcaldes cuando les reclaman por la detonación de cohetes a toda hora y prácticamente todos los días en zonas tradicionalistas y muy religiosas. Intentar prohibir o cuando menos regular el uso de explosivos es, para cualquier político queretano, meterse en problemas, porque detrás de las detonaciones están la Iglesia y miles de familias a las que han inculcado que fiesta sin cohetes (y sin “cuetes”) pues nomás no es fiesta.





CONGELADORA. Tal vez por eso, y porque de alguien es el negocio de vender los cohetes, es que no prosperó o no se presentó en el Congreso la iniciativa del diputado Enrique Correa Sada para regular los explosivos de las fiestas patronales. En Querétaro, donde tanto enorgullece decir que somos casi casi como Estocolmo.





¿CUÁNTOS MÁS? El 12 de diciembre de 2018 fue la comunidad Fuentezuelas, en Tequisquiapan, con saldo de 8 muertos. Y en la misma fecha, pero de este año, esta absurda costumbre dejó en Carrillo por lo menos 14 heridos.