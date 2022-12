NULIDAD. Quien caiga en crisis existencial por el poco “punch” de sus redes sociales, que tome como terapia checar las cuentas del Partido de la Revolución Democrática en Querétaro, o lo que dejaron del otrora poderoso PRD su ex dirigente Adolfo Camacho y sus actuales “dueños”, los hermanos Espinosa Cházaro. Y cómo no, si apenas tiene unos mil seguidores en Facebook. Frente a eso, cualquiera es “influencer”.





JAURÍA. Hablando de “influencers” y becados, a Carlos Silva lo mandaron a la Comisión Estatal de Aguas para que no diera lata, pero no les hizo caso a sus benefactores. “La Lengua de Dante”, tuitero de cabecera del tristemente célebre Marcos Aguilar Vega y delincuente electoral confeso, sigue muy activo con esa y otras cuentas incluso en horario de trabajo. Parece que la CEA y su jefe Luis Alberto Vega Ricoy muy, muy, lo que muuuy exigentes no lo son.





OMISOS. Suene y suene y suene los cohetes en el Centro de Querétaro, en El Pueblito y en La Cañada el mismo día del accidente en una iglesia de Carrillo.