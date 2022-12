HOT. Horas extra vive en la administración estatal de Mauricio Kuri el director del Instituto del Deporte, Edward Sánchez, tras las acusaciones que le repartieron trabajadoras y ex empleadas del Indereq sobre la presunta organización de “sexi fiestas” en un rancho a cambio de plazas laborales. Como les adelantamos aquí, la Contraloría de Oscar García González ya armó un expediente detallado y la bomba estallará en el sector de la secretaria de Educación, Martha Elena Soto.





RECONTRA UFF... El escándalo en torno al heredero del “panchista” y ahora muy próspero Markus López pone de nuevo como relevo natural al ex futbolista y ex candidato de Morena Adolfo Ríos, a quien le juega en contra su nula experiencia administrativa. Recordemos el malísimo ejemplo de un buen futbolista pero pésimo gobernante como Cuahutémoc Blanco. Lo de ellos no es la oficina.





MÁS. Con este “me too” queretano otras áreas del gobierno estatal y varios municipales ya pusieron sus barbas a remojar. Seguiremos informando.