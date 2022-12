MEMORIA. Al grito de “Peeepé, Peeepé, Peeepé…” el ex gobernador José Calzada Rovirosa superó la llamada “prueba del tendido” en la Plaza Santa María. Cuando más fuerte llovía, el ex gobernador (2009-2015) priista se refugió bajo techo y ahí fue donde le llegó la ovación convertida en porra que por supuesto agradeció de pie. Eso no le sucede a cualquier ex mandatario.

FAENA. “Hasta dan ganas de volver a los ruedos…”, dijo más tarde Calzada, desde el retiro dorado que vive junto a su esposa Sandra Albarrán tras ser senador, gobernador, secretario de Agricultura y líder del Movimiento Territorial del PRI.

MENSAJE. Podría volver y triunfar, pero Pepe Calzada Rovirosa insiste en que hoy él sólo quiere ayudar a otros políticos, sin importar de qué partido sean, “a proteger y conservar lo mejor de Querétaro”, léase industria, empleos, seguridad y estabilidad. Ahí deja la mano tendida para el 2024.