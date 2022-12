COLÓN. En campaña permanente está el ex alcalde Alejandro Ochoa Valencia en el territorio que alguna vez gobernó y del que fue sacado para quebrantar el erario municipal. Resulta que el ex presidiario, ex priista y ex panista, ahora trabajando por Morena, trae el proyecto de hacer alcaldesa a su esposa y no deja XV años, posadas o fiesta patronal sin visitar para dejar dinero, regalos o ambas cosas.





LIBRE. Con recursos sacados de quién sabe dónde, pues estuvo preso 1 año y llegó a tener hasta defensa de oficio por una supuesta falta de recursos, además de que no se le conoce empleo alguno, Ochoa recorre en camionetas con guardaespaldas, choferes y ayudantes el territorio de Colón derrochando dinero en efectivo y aguinaldos, ante la permanente ausencia del presidente municipal Manuel Montes.





ÉXITO. Dicen que Morena podría tener su primera gran victoria en San Juan del Río o en El Marqués, pero en Colón va más avanzado por el exceso de confianza panista y la abulia priista.