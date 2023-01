CRISIS. El Instituto del Deporte se ha vuelto un polvorín. Las denuncias de presunto acoso y abuso dadas a conocer aquí en octubre, pero presentadas ante la Contraloría en diciembre, han derivado en una burbuja que podría explotar en cualquier momento y a cualquier nivel.





INDISCRETOS. Las acusaciones en proceso ponen en situación de desconfianza, hostigamiento y temor a los trabajadores del Indereq, sobre todo a los que han sido o serán llamados a comparecer ante la Contraloría del estado, cuya lista bien que la conocen los participantes en las reuniones y en las conductas denunciadas.





URGENTE. El regidor capitalino José Luis Aguilera Rico envió un oficio a la Secretaría de Desarrollo Sostenible municipal solicitando la no renovación de la licencia de funcionamiento para el antro “La Culpable”, donde una persona fue golpeada por empleados del lugar y luego perdió la vida en un hospital. Sí, que ya no abra, pero que le metan presión a los otros sitios de línea “buchona” para que no se repita.