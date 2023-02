PAJARITO. De los creadores de “El Pollo es mi Gallo” o “Que se quede López porque estamos muy Agusto…”, no se pierda en Corregidora la pinta de bardas con el slogan de “Ya viene Montoya… las carnitas del pueblo”. Ya deben estar en su punto esas carnitas porque, nos dice un pajarito, más bien debería decir de El Pueblito, terruño del secretario municipal y aspirante a alcalde Rafael Montoya.





DIFÍCIL. Por ganas no para, pero en esa carrera el ex regidor panista compite nada menos que con el ex alcalde interino Josué “Chepe” Guerrero, uno de los más cercanos, leales y competitivos colaboradores de Mauricio Kuri en el Palacio de Gobierno.





MERECIDO. Asiste a sus últimas sesiones el magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, a quien le rinde honores su compañero Braulio Guerra Urbiola por los 30 años de servicio. Ahora sí que pasará a mejor vida: la de jubilado.