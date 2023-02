NÚMEROS. Con la acreditada firma Consulta Mitofsky fue tercero entre los alcaldes mejor aprobados del país, mientras que en la facilita CE Research fue segundo lugar nacional con 67%. El presidente municipal capitalino Luis Nava no deja de aparecer en las encuestas ni de liderar en el camino a la candidatura del PAN al Senado.





PATITO. Pero, ojo: en un tercer estudio de opinión pública, este hecho por Massive Caller, el morenista Santiago Nieto Castillo, que no deja de venir a Querétaro, aparece en empate técnico con Nava como posible contendiente al Senado: el de color guinda con 34.4% y el de azul con 35%.





AYER. Por fin se le hizo reunirse con el fiscal queretano Alejandro Echeverría a Santiago Nieto Castillo, porque se andaba quejando de que no lo recibían aquí, en su tierra. Lo que nunca dijo Nieto, pero si lo aclaró Echeverría, es que él actual procurador de Hidalgo y ex titular de la UIF no llegó a una primera cita en diciembre. Ya acordaron combatir juntos los fenómenos delictivos registrados en ambos estados.