Cultura Tributaria

Vigilancia de la autoridad fiscal





En México existe en el ámbito fiscal y para la determinación de las contribuciones un sistema de autodeterminación, ello consiste en que el contribuyente es quien realiza los cálculos necesarios para conocer la cantidad que ha de pagarse de acuerdo a lo establecido en la ley, por lo que en todo tiempo debe estar atento al momento de causación de éstas, la forma de obtención de la base sobre la que se calculan las contribuciones, la fecha de pago y la forma de cumplir; ese sistema implica en principio la confianza que puede tener el Estado para con el contribuyente, considerando en todo tiempo que se esta haciendo de manera correcta, pero a la vez tiene facultades para fiscalizar el correcto cumplimiento a través de ciertos instrumentos legales, como una visita domiciliaria, revisión de documentos en las oficinas de las autoridades, revisión de dictámenes, verificación de la expedición de comprobantes fiscales y revisiones electrónicas, entre otras.

La fiscalización de las autoridades fiscales en México tiene que ver con ciertos modelos tributarios encaminados al correcto cumplimiento de las obligaciones de todos los ciudadanos, en ello se toman en cuenta ciertos grupos de contribuyentes atendiendo al nivel de riesgo, así se ubican en primer término los cumplidos a los que se le identifica como de bajo riesgo, donde el particular desea hacer lo correcto en todo tiempo el modelo debe buscar hacer fácil su cumplimiento, en otro caso y en el mismo nivel de calificación están los que no siempre pueden cumplir a los que se les debe asistir para que les sea posible cumplir; en el mediano riesgo se encuentran aquellos que no quieren cumplir y en ese modelo la autoridad debe buscar la forma de disuadirles de esa conducta para forzarles a cumplir; finalmente están los de alto riesgo, que están decididos a no cumplir por lo que la autoridad debe usar toda la fuerza de la ley.

De manera muy silenciosa y sin que el contribuyente se percate de ello las autoridades fiscalizan las actividades de los contribuyentes, con la colaboración de autoridades, instituciones, fedatarios públicos, retenedores y en general con información que otras personas proporcionan en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, actualmente con el uso de las tecnologías de la información así como las obligaciones que se establecen a otros contribuyentes, hace mucho más cómoda la identificación de operaciones que están realizando los contribuyentes debido a que las autoridades fiscales en el caso de las operaciones que constan en comprobantes fiscales digitales –CFDI- cuentan con esa información en tiempo real, llegando al extremo de conocer en el momento en que se presenta una declaración conocer de la razonabilidad de los resultados que se presentan y de las contribuciones que se están pagando, por lo que resulta realmente complicado que un contribuyente pueda engañar a las autoridades fiscales.

Además de lo anterior, es importante recordar que las instituciones financieras tienen la obligación de informar de los depósitos en efectivo que se realicen, con otros instrumentos las operaciones que se realizan por medio de las tarjetas de crédito, las operaciones en adquisiciones de bienes inmuebles, joyas automóviles, blindajes de automóviles.

La discrepancia fiscal es otra figura importante en la fiscalización, la que consiste en la identificación de las erogaciones que realizan las personas físicas en exceso de su ingresos declarados, dejando a la autoridad la facultad de presumir que esa diferencia se trata de ingresos no declarados y en consecuencia tener que pagar el impuesto sobre la renta tomando como base esa cantidad, por ello los contribuyentes deben tener especial cuidado en las operaciones que realizan.

Es cierto que casi a nadie le gusta pagar contribuciones, pero en ello naturalmente para cumplir de la mejor forma es importante estar informado.

Comentarios: Sergio@ledezma-ledezma.com

Facebook: Sergio.ledezma.58

*Contador Público Certificado y Licenciado en Derecho

*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

*Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ)