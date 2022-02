Cultura Tributaria | Impuesto por la ganancia en adquisición de bienes por personas físicas

En muchos de los casos en la realización de diversos actos jurídicos es común encontrar la duda respecto de las consecuencias fiscales que se tienen, tal es el caso de la enajenación de bienes, que principalmente implica que el enajenante deba pagar el impuesto sobre la renta -ISR- por la ganancia obtenida en la operación como lo establece la ley, en participaciones anteriores hemos dado cuenta de ello, sin embargo debe observarse que también el adquirente puede obtener un efecto en la operación que le genere la obligación de pagar algunos impuestos.

En primer término es prudente explicar que este mecanismo es aplicable a personas físicas y que el ISR en la enajenación se paga sobre la ganancia obtenida que resulta de restar al ingreso entre otros conceptos, el costo comprobado de adquisición actualizado por los efectos de la inflación, las inversiones hechas en construcciones, mejoras, ampliaciones, gastos notariales, impuesto local por la enajenación, avalúos, comisiones y mediaciones; esa ganancia obtenida se divide entre el número de años en que se tuvo la propiedad para aplicar a esa cantidad una tarifa de impuesto anual y con ello obtener una tasa de impuesto aplicable a toda la ganancia.

Sin embargo, no puede dejar de verse que la ley del impuesto sobre la renta considera los ingresos pueden ser en efectivo, en bienes, en crédito o en servicios, de tal forma que no importa la forma en como se pague para que cause los efectos de pago; caso especial es cuando el adquirente toma un bien en un precio inferior al del avalúo practicado por persona autorizada para definir el precio de mercado y esa diferencia sea mayor a 10%, por lo que puede darse el caso en el que por un lado pague el enajenante por la ganancia y también el adquierente deba hacerlo por haber tenido un beneficio en la adquisición que incremente su patrimonio, por lo que el ISR se calculará sobre esa diferencia aplicando la tarifa correspondiente a las personas fisicas.

Otros supuestos en los que hay una adquisición de bienes lo son: el de la donación que implica obtener la propiedad de un bien a titulo gratuito, con la consideración de que en estos casos la ley considera como ingreso exento cuando esa donación es entre cónyuges, ascendientes o descendientes en linea recta cualquiera que sea su monto o los que se perciban por personas distintas cuando no exceda del equivalente a tres Unidades de Medida y Actualización -UMA´s- al año, lo que implica una cantidad de $35,120.00; los tesoros; la adquisición por prescripción que implica la adquisición de un bien por tener el uso de un bien por el tiempo definido por las leyes que pueden ser tres,cinco o diez años, según sea el caso, en esta forma el valor de ganancia por adquisición lo es el del avalúo; otro de los casos de ganancia por adquisición es cuando algunas construcciones, instalaciones o mejoras permanente en bienes inmuebles que fueron dados en arrendamiento queden beneficio del propietario en el importe que se determine mediante avalúo.

En el caso de que las operaciones se consignen en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, determinaran el impuesto y lo enteraran, además de expedir el comprobante fiscal donde se identifique el monto de la operación y el impuesto retenido.

No escapa finalmente observar que en el caso de que el bien adquirido cause el impuesto al valor agregado -IVA- el enajenante debe trasladar el impuesto correspondiente y enterarlo al fisco; en cuanto a los impuestos locales además tendrá que pagar el impuesto por la enajenación.









Comentarios: Facebook: Sergio.ledezma.58

Sergio@ledezma-ledezma.com

*Contador Público Certificado, Licenciado en Derecho

*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

*Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, (FECAPEQ)