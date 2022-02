Cultura Tributaria | La residencia y domicilio fiscal

En el aspecto tributario, surgen temas de atención especial además del cumplimiento voluntario de las obligaciones de manera directa por el contribuyente primario o sujeto directo, que es aquel que se ubica en el supuesto jurídico planteado por la ley, donde como se sabe puede ser desde la obtención del ingreso o la realización de actos o actividades planteadas.

En el momento en que el contribuyente no cumple, la autoridad fiscal tiene la posibilidad jurídica de determinar las contribuciones omitidas y otras obligaciones de carácter formal incumplidas, para de esta manera generar un crédito fiscal, entendiéndose como tal, las cantidades que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados por concepto de contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

Naturalmente al primero al que se ha de exigir el pago de ese crédito fiscal es al contribuyente, persona física o moral, quien le tiene que hacer frente con los bienes que cuenta en su actividad ordinaria y en el caso de las personas morales con todos los bienes, en el entendido de que existe una personalidad jurídica diferente de los socios respecto de la persona moral de la que son parte, sin dejar a un lado la posibilidad de que terceros deban cumplir con esas obligaciones incumplidas, es el caso de los terceros solidarios, como son socios, accionistas, administradores, notarios, liquidadores, entre otros.

Así las cosas, en todo tiempo debemos estar atentos a conocer cuales son las obligaciones a que estamos afectos para tener la posibilidad de dar cumplimiento de manera correcta y oportuna, por lo que en el caso de que no se tenga todo el conocimiento respecto de la materia es necesario acudir al profesionista especializado para evitar consecuencias no deseadas.

El primero de esos es identificar la residencia para efectos fiscales, que es precisamente el lugar donde han de cumplirse con las obligaciones fiscales de acuerdo a las leyes vigentes en ese país, como es el dar avisos, de inscripción, cambios en la situación, presentación de declaraciones provisionales y del ejercicio, lo que implica que basta en un primer momento conque se realicen actividades en el país para encontrarse obligado a menos que la ley considere alguna excepción.

Para el caso nuestro, en México se consideran residentes en territorio nacional tratándose de personas físicas a las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. donde, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 1- Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México. 2.-Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.

En el caso de las personas morales cuando se hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva.

Luego, es precisamente la designación del domicilio fiscal, que se entiende que debe ser para la persona moral donde se tenga la administración principal del negocio y de una persona física que realiza actividad empresarial será donde se encuentre el principal asiento de sus negocios, en otras actividades será en el local donde se realicen las actividades, o en el extremo de que no se tenga un local, será su casa habitación.

Ahora bien, debe tenerse especial cuidado en el caso de un contribuyente no haya designado un domicilio fiscal o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a la norma se considere su domicilio, indistintamente.

Recomendación especial es entonces, ser muy cuidadosos a efectos de que en todo tiempo como contribuyentes nos encontremos localizados ante cualquier búsqueda de parte de la autoridad, ya que en el caso de no encontrar al contribuyente, la autoridad puede considerar que no esta localizado o que ha desaparecido sin dar los avisos de cambio de domicilio, generando consecuencias muy importantes que afectan no solo en los bienes afectos a la actividad sino que puede trascender a los bienes personales incluso de los socios o accionistas, a los administradores o comisarios de una persona moral.





Comentarios: Facebook: Sergio.ledezma.58

Sergio@ledezma-ledezma.com

*Contador Público Certificado, Licenciado en Derecho

*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

*Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, (FECAPEQ)