Cultura Tributaria | Presupuesto de egresos de la Federación 2022

Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, este documento es elaborado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales, se presenta a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación

En ese documento se presenta de manera ordenada y sistemática la información sobre gasto público, que como se sabe es la suma de la erogaciones que realiza el Estado para satisfacer las necesidades de la población y que van encaminadas entre otros aspectos al desarrollo social, educación, salud, impartición de justicia y la propia organización del Estado, asignaciones a las entidades federativas y municipios; esos recursos pueden ordenarse en la división de gasto no programable y gasto programable.

El gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la Ley como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal, por su parte el gasto programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que éstas proporcionen servicios como educación, salud, carreteras o las relaciones con otros países, etc.;

Para este año 2022 se espera un gasto total de hasta 7 billones 88 mil millones de pesos, donde la fuente principal de los ingresos que ha de utilizarse para éste presupuesto provienen de las contribuciones que hacen los ciudadanos que alcanza hasta 4 billones 455 mil millones de pesos, representando un 64 por ciento del total, el resto tiene como fuente los ingresos del petróleo; de la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos; de las contribuciones de trabajadores y patrones al sistema de seguridad social; así como de financiamientos que contrata.

A estas fechas el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 274 votos a favor y 219 en contra el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, donde se identifica un monto de recursos para estados y municipios del país de 2 billones 108.9 mil millones de pesos; el dictamen del reasignó 8 mil 38 millones de pesos de recursos, respecto de la propuesta del Ejecutivo; destaca el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral por 4 mil 913 millones de pesos y al Poder Judicial por 3 mil millones de pesos. el gasto neto total del PEF 2022 se incrementa en 8.6 por ciento real, respecto de lo aprobado en el 2021.

El presupuesto esta dividido en los siguientes rubros de manera general: seguridad social y salud a derechohabientes 1 billón 590 mil millones de pesos; fortalecimiento energético un billón 133 mil 757 millones de pesos; educación, cultura y deporte para todos 887 mil 809 millones de pesos; comunicaciones, transportes y apoyo a la infraestructura regional y local 330 mil 332 millones de pesos; trabajo y bienestar para todos 306 mil millones de pesos; salud para todos 303 mil 242 millones de pesos; seguridad y paz para México 249 mil 994 millones de pesos; Organismos autónomos 149 mil 501 millones de pesos; fomento económico y medioambiente 119 mil 642 millones de pesos; apoyo al campo 82 mil 803 millones de pesos; gobierno austero y sin corrupción gestión pública y provisiones salariales 78 mil 676 millones de pesos; y finalmente gobierno de los mexicanos 15 mil 380 millones de pesos.





