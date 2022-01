Cultura Tributaria | Restricción y cancelación de sellos digitales

El certificado de sello digital, es un documento utilizado en el cumplimiento de obligaciones fiscales cuando deban presentarse documentos, este certificado, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación como el Servicio de Administración Tributaria –SAT- garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública, combinado de un manera muy especial con la denominada clave privada.

En la relación ordinaria de los contribuyentes con el fisco existe la necesidad de presentar aviso, documentos, declaraciones, emitir facturas y otros tantos documentos, para ello el Código Fiscal de la Federación establece que cuando haya la obligación de presentar documentos, éstos deben ser digitales y contener la firma electrónica avanzada de quien lo emite, por ello se hace indispensable la firma electrónica autorizada por la autoridad fiscal con las reglas emitidas; de esa forma resulta por demás recomendable estar atento a contar con ella, hacer la renovación cada cuatro años, vigilar su vigencia.

Para dar cumplimiento a las obligaciones de enviar documentos digitales es importante contar con el certificado que vincule de manera fehaciente al firmante y los datos de creación de la firma electrónica avanzada, y los sellos digitales que son emitidos por un proveedor autorizado en su caso, tales certificados se vuelven indispensables en la vida económica y fiscal de una persona física o moral que se encuentre obligada a emitir comprobantes fiscales digitales –CFDI- ya que sin ellos es muy seguro que se detiene la posibilidad de cobrar a sus clientes.

Así, las autoridades fiscales pueden negar a las personas morales la firma electrónica y los certificados de sellos digitales cuando tenga un socio que ha incurrido en supuestos como: no haber subsanado irregularidades detectadas por el SAT, encontrarse en los listados definitivos de aquellos que expiden comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o han realizado transmisión de pérdidas fiscales de manera indebida. o en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.

En cuanto a la restricción y cancelación de los sellos, debe estarse atento en todo tiempo a no caer en los supuestos que contienen los artículos 17-H y 17-H Bis del Código fiscal de la Federación para cancelarlos definitivamente o restringir temporalmente, entre los que se encuentran: que transcurra el plazo de la vigencia; que hayan estado en los supuestos de emitir operaciones inexistentes, o dar efectos a esos comprobantes; amortizar pérdidas de manera indebida; cuando habiendo estado restringidos temporalmente no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado.

Es recomendable entonces, tener el cuidado suficiente de no caer en los supuestos de restricción temporal, y en el caso de que así ocurra solicitar de inmediato la restitución para tener la oportunidad de subsanar las irregularidades que se hayan detectado y poder continuar con las actividades.

Entre las causales para la restricción se encuentran las siguientes: no presentar dos declaraciones provisionales de manera consecutiva o no, no presentar la declaración del ejercicio a más tardas un mes de su vencimiento, desocupar el domicilio fiscal sin dar el aviso correspondiente, cuando no coincidan los ingresos declarados con los efectivamente percibidos, así como las retenciones efectuadas contra lo enterado, o bien que se incurra en cualquier infracción.





Comentarios: Facebook: Sergio.ledezma.58

Sergio@ledezma-ledezma.com

*Contador Público Certificado, Licenciado en Derecho

*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

*Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, (FECAPEQ)