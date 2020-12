Cultura Tributaria|Cierre del ejercicio fiscal 2020

Nos encontramos en el ultimo mes del ejercicio fiscal, por lo que resulta muy importante que los contribuyentes preparen su cierre y no esperar hasta momentos finales o para cuando se debe presentar la declaración anual, ya que todo ello debe ser de manera oportuna, después puede ser demasiado tarde para corregir o revisar.

El punto de partida puede ser la obtención de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales para con ello asegurarse de que no se tienen pendientes en este aspecto, sabiendo que ello no implica que la autoridad este considerando que en el caso de ser positiva, estén correctamente enterados los impuestos, así en su caso presentar todo lo faltante.

En este tiempo se puede verificar que todas las deducciones para el impuesto sobre la renta se encuentren debidamente registradas y que cumplan con todos los requisitos, entre esas consideraciones asegurarse que cumplan con la estricta indispensabilidad para la realización de las actividades, que se hayan pagado con cheque nominativo, contar con el comprobante fiscal digital, saber que los conceptos contenidos en los comprobantes coincidan con la realidad y se pueda demostrar su materialidad; dentro de esas consideraciones están el hecho de que algunos conceptos se pueden deducir solamente hasta que hayan sido efectivamente pagados como es el caso de pagos que se hayan realizado a personas físicas.

Revisar las listas que la autoridad fiscal ha publicado respecto de los contribuyentes que se ubican en los supuestos de presunción de operaciones inexistentes, ello con la intención de asegurarse de que ninguno de nuestros proveedores se encuentren en ella ya que de ser así las consecuencias son el rechazo de las deducciones para impuesto sobre la renta y el correspondiente acreditamiento del impuesto al valor agregado, lo que obliga a presentar declaraciones complementarias y pagar esas diferencias además de las sanciones correspondientes; también resulta por demás relevante que el contribuyente no haya caído en la tentación de adquirir comprobantes fiscales de operaciones que no haya realizado debido a que en ello se tiene las mismas consecuencias.

Debe asegurarse que los pagos provisionales se hayan determinado de conformidad con lo dispuesto en la ley, en el caso de personas morales haber aplicado el coeficiente de utilidad correcto los ingresos acumulables y que éstos últimos sean considerados en su totalidad; con las personas físicas haber considerado los ingresos y deducciones correspondientes vigilando el cumplimiento de los requisitos, asegurarse de haber considerado las deducciones cuando efectivamente se hayan pagado ya que es requisito indispensable.

Las leyes establecen en determinados momentos la obligación de hacer retenciones de impuestos a otros, con la obligación a la vez de enterarlas al fisco, en caso de no hacerlas los conceptos que se están pagando no son deducibles y se causa una carga mayor del impuesto, además que el hecho de no enterar esas retenciones esta tipificado como delito, entre ellas estas las que se deben hacer a los trabajadores, arrendadores persona físicas, prestadores de servicios independientes, transportistas, a los que enajenan desperdicios, entre otros.

Revisar la vigencia de la firma electrónica para que en el caso de que se encuentre próxima a vencer se tomen las providencias para la renovación con tiempo y no esperar hasta el último momento.

Es absolutamente importante que cuando se cambie de domicilio se presenten los avisos correspondientes ya que en el caso de que el contribuyente se encuentre como no localizado puede traer problemas importantes como considerarle como emisor de comprobantes fiscales de operaciones inexistentes o bien canelar los certificados digitales.

Comentarios: Facebook: Sergio.ledezma.58

Sergio@ledezma-ledezma.com

*Contador Público Certificado, Licenciado en Derecho

*Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro

Expresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, (FECAPEQ)