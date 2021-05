Cultura tributaria|Ciudadanos a votar

En esta ocasión el punto de partida tiene que ser invitar a todos los ciudadanos a votar, a participar democráticamente en la vida de nuestro País, de nuestro Estado y Municipio, hacerlo de manera responsable es conocer a los candidatos en lo posible, más allá de los colores partidistas, saber que sin duda por hoy existe la necesidad imperiosa de encontrar el justo equilibrio en el Congreso tanto local como federal, los contrapesos necesarios donde las decisiones que trascienden en la vida de todos los ciudadanos deben tomarse con una responsabilidad absoluta, y no con la idea de demostrar quien tiene la mayoría o bien quien parece que tiene el poder.

Todos, tanto ciudadanos, candidatos, en su momento futuro gobernantes y legisladores deben tener en cuenta que a partir de ese momento son administradores de los recursos del Estado y otros representantes de la población, que tienen la responsabilidad de actuar con ética, transparencia y rendición de cuentas, donde todo esto sea una realidad y no discursos huecos, donde todos aseguran que quieren servir al pueblo, pero en el momento final, solo hemos servido como un número para sumar votos, para que algunos continúen viviendo del presupuesto.

La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común, es todo ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida, que tiene el alcance dentro de lo moral a ser recto, y si se dice que se es ético, tendrán que revisar estos alcances y entonces actuar en consecuencia.

La transparencia implica generar la oportunidad de que otros sepan lo que ocurre, como se gasta, como se actúa, sobre todo cuando se administran los recursos de otros, pero finalmente la transparencia no implica que solamente se pueda ver, sino que existan los elementos para sancionar a quien no cumpla de manera correcta con sus encargos y que con ello cause perjuicio a las personas y al erario.

Por hoy se han realizado un sin número de reformas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, que tienen en principio como justificación el ataque a la evasión fiscal, o el respeto a los derechos de los trabajadores, que no se discute, sin embargo debe observarse que muchas de esas reformas se han realizado con cierta prisa inentendible, donde no se ha realizado análisis real de las consecuencias, ello porque en su diseño considera de manera igual a todos los individuos cerrando en muchas ocasiones las posibilidades de realizar negocios lícitos por las prohibiciones en la ley respecto de conductas y actividades sin ser necesariamente incorrectas.

A veces las reformas apresuradas, tienen consecuencias importantes en los aspectos económicos, y en esas se han observado prohibiciones importantes como el hecho de subcontratar ciertos trabajos a personas que no se encuentren inscritas en un registro, en muchos de los casos dejando a un criterio subjetivo de funcionarios que consideren que se violenta la ley, aunque no sea así.

Es importante resaltar que el Estado no debiera prohibir aquello que puede regular, fiscalizar y sancionar en el caso de infracción, en todo tiempo la evasión fiscal ha sido delito, el incumplimiento de la ley trasciende en infracción y por tanto en sanción, ¿qué es lo que hace falta entonces? Solo aplicar la ley, no prohibir actividades o forma de hacer las cosas, violentando de manera grave la libertad de profesión, industria o comercio para los ciudadanos.

Debe recordarse que cuando alguien comienza con una empresa o realiza actividades económicas, tiene como finalidad obtener una ganancia, incrementar su patrimonio, aplicando todas su experiencia, y en ello habrá de utilizar todas las herramientas financieras que le sean posibles para optimizar, ¿es eso malo? de ninguna forma lo es mientras no se afecten los derechos de otros, por tanto quien respete los derechos de los demás, tiene a su vez el derecho de hacerlo como considere conveniente.

