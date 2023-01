De la difamación al linchamiento mediático por liderar las encuestas

Seguramente muchos de mis lectores han leído a Noam Chomsky y su investigación profunda sobre las “Estrategias de Manipulación Mediática”, que en realidad yo pondré otra estrategia sobre la mesa “La Difamación” para desprestigiar a una persona.

La difamación es el acto de acusar a otro ser humano en algún tema causando directamente daño al honor, dignidad, moral y reputación mientras que el libelo es hacer lo mismo, pero mediante un escrito. Esto se puede realizar de diversas forma: con los sabotajes, complots, linchamientos mediáticos, entre otros; es decir; si no tienes “cola que te pisen, te la inventan y te la hacen realidad”, ahí entra en el principio de gradualidad que ejercía muy bien Joseph Göbbels “una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad” y eso sucede diariamente en Política.

Lo sucedido con la línea 3 del metro en CDMX es triste y trágico pero lo mas vil es imputar a una mujer antes de hacer las investigaciones pertinentes sobre el tema. Si bien, las autoridades del Gobierno de la CDMX deben llegar al fondo y hasta las últimas consecuencias también es una realidad que la falta del mantenimiento al metro y fallas derivan de administraciones anteriores, 1. Desde las empresas que construyeron las vías, 2. El sindicato que siempre debe estar pendiente e informar de los posibles fallos, 3. Los errores humanos que pueden suceder en todo momento. No podemos culpar a una persona de los agravios sino tomar responsabilidad y dar soluciones.

En mi particular punto de vista político, no descartaría un sabotaje a la Jefa de Gobierno que hoy se encuentra 7 puntos arriba en las encuestas para la Presidencia de la República. Los intereses y la condición humana hacen del poder una obsesión inherente a tal grado de mentir con tal de desprestigiar a una figura pública y política.

La realidad es que hubo linchamiento mediático y difamación sin conocimiento de causa contra la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, no solo por la oposición, desgraciadamente también por el fuego amigo que varias veces he comentado (es el peor) y no lo hacen por un accidente de metro (que siempre han existido) sino por encabezar las encuestas a la Presidencia de la República.

Presidenta de Que Siga La Democracia Querétaro