Deliberativo | Mayores oportunidades para personas con discapacidad

Me es placentero compartirles que se aprobó en la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda, la iniciativa de Ley que presenté, que reforma la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro. Con el fin de que este grupo vulnerable, pueda acceder a oportunidades de empleo en el sector público, y de esta manera las políticas públicas que se generen desde la administración cuenten con su visión.

Como sociedad debemos generar una conciencia sobre las necesidades que tienen las personas con discapacidad, para que existan acciones efectivas que les permitan una plena inclusión en las dependencias públicas. Con el objetivo de poner el ejemplo, y que este tipo de iniciativas se puedan reflejar posteriormente en la iniciativa privada.

Existe mucha gente valiosa, con mucho conocimiento y habilidades, pero que lamentablemente ven sus oportunidades disminuidas por ser parte de un grupo vulnerable. Debemos seguir trabajando para que existan las facilidades para abonar a que las personas que sufren alguna discapacidad puedan seguir desarrollándose y crecer profesionalmente.

Ahora esperemos que la iniciativa siga su curso y sea subida a la siguiente sesión de pleno, porque es momento de que los 25 diputados que conformamos la LIX Legislatura apelemos a nuestra empatía, solidaridad y ética. Estoy seguro de que este tipo de reformas, mejoran la calidad de vida que pueden tener los sectores vulnerables, por lo que deben de ser una prioridad dentro de los trabajos que realizamos.

Recordemos que, según las cifras del INEGI recabadas en 2020, en Querétaro se contabilizaron alrededor de 355 mil personas con alguna discapacidad. Por lo que no debe de ser un tema menor el buscar que este sector de nuestra población pueda acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Y en lo personal he tenido la satisfacción de poder conocer y trabajar en conjunto con personas muy capaces, que no dejaron que la discapacidad fuera un obstáculo para trascender. Todo mi respeto y admiración por estas personas.