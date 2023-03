Desde Backstage | ¿Conciertos por la mañana?

La reciente ganadora del Oscar 2023 como Mejor actriz de reparto, Jamie Lee Curtis, puso sobre la mesa un tema que desató, por todo el mundo, un debate en redes sociales y programas de televisión. Todo empezó cuando la legendaria actriz de 64 años, durante una entrevista declaró:

“Voy a decir esto tanto en tono de burla como de sugerencia: U2, haz una matiné. Coldplay, haz una matiné. ¿Qué tal si hacen un concierto a las 12:00PM, Coldplay? ¿Qué hay de eso? Bruce Springsteen, haz un concierto por la mañana! ¡Eres viejo! ¿Por qué no dejarías que fuera a verte, Bruce, en tus días gloriosos, al mediodía o a la una? ¡A las dos de la tarde! ¡Una matiné a las dos de la tarde! Vendré y escucharé tu concierto de cinco horas Bruce, y estaré en casa y en cama a las 7:30 de la noche!".

La actriz aseguró estar dispuesta a desplazarse hasta cualquier teatro o recinto en ese horario, ya que sus hábitos para dormir son prioridad y le gusta irse a la cama temprano. Por lo que del mismo modo, volvió a lanzar su recomendación durante otra entrevista en el programa Today, explicando que retaba "a los músicos a hacer conciertos durante el día". Volvió a cuestionarse"¿Por qué no hay matines?" y expuso su problema con los shows y eventos nocturnos: "Por ejemplo, me encanta Coldplay. Me encantaría verlos. Pero no voy a hacerlo si su presentación comienza a las nueve de la noche y tienen un telonero. Quiero escuchar a Coldplay a la una del mediodía. Creo que si completáramos un estadio con gente que quisiera ver una matiné de Coldplay, podríamos crear una nueva tendencia", enfatizó convencida.

Los comentarios sobre la propuesta no se hicieron esperar, rápidamente diferentes usuarios externaron en sus muros de Facebook, Twitter e Instagram, la disposición por asistir a espectáculos más temprano, y es que, ¿Qué es lo que limita esta posibilidad?

Es una realidad que en foros abiertos las producciones perderían su impacto, ya que la luz del sol al medio día o tarde, no permitiría que la iluminación, pantallas y efectos visuales que contemplan la mayoría de los shows, sean perceptibles con toda la calidad y como acompañamiento del artista, ya que de acuerdo al tipo de canción o el momento preciso del concierto, se utilizan diferentes tipos de color, creando así ambientes totalmente únicos y especiales que visten todo el espectáculo, pues conseguir una buena iluminación en un escenario es fundamental para que se pueda llegar a trasmitir todas las emociones que produce la música en vivo. Sin embargo, para el caso de auditorios y foros cerrados, hacer un concierto ‘tempranero’ no representaría, en este aspecto, un mayor problema.

Por otra parte, es probable que la logística sí pudiera ser un tema; la transportación y check in en hoteles, por mencionar algunos rubros básicos, obligarían al staff y talentos a desplazarse en horarios posiblemente más incomodos para los montajes, y considerando que un artista en tour se la pasa viajando durante las noches y madrugadas, llegar a una presentación diurna probablemente representaría no dormir o contar con algunas horas de sueño. Como ahora, donde lo común es salir de show, ir al hotel, descansar un poco y salir de madrugada al siguiente punto, para después del traslado comer, hacer prueba de sonido y así, tener algo de tiempo y presentar el concierto esa noche, y de nuevo, comenzar el desplazamiento para la siguiente y siguiente fecha.

Actualmente, hay algunos presentaciones en las que el horario no es impedimento; por el contrario, el tipo de público, como el infantil, o el formato, como en el stand up u obras de teatro, permiten desenvolverse en otros horarios. La realidad es, que abierto el tema, la actriz puso a pensar a más de uno en la oportunidad de ofertar conciertos para este segmento de seguidores que desean disfrutar de sus artistas más temprano, y en los que sin duda, podrían generarse configuraciones donde el asistente disfrute con otros efectos, visuales de humo de color, polvos, confeti, etc.; que como herramienta poderosa de entretenimiento, permitan combinar el sonido con una puesta en escena que brinde grandes experiencias. Pero la cuestión es, ¿asistirías a conciertos por la mañana?