Desde backstage | Cuando las canciones se convierten en estrellas

La estrecha relación entre el cine y la música tiene sus raíces desde los albores del séptimo arte. En 1894, William K.L. Dickson, pionero británico que trabajaba para Thomas Edison, filmó la primera película sonora experimental de la historia, marcando así el comienzo de una fascinante colaboración entre imágenes en movimiento y melodías.

Desde que las películas comenzaron a incorporar sonido, la música ha desempeñado un papel crucial en la creación de momentos inolvidables en la gran pantalla. Ya sea en dramas conmovedores, thrillers llenos de acción o comedias brillantes, una canción adecuada puede matizar el impacto emocional de una escena de manera extraordinaria. Pero más allá de complementar la narrativa visual, algunas canciones han alcanzado una fama tan grande que han eclipsado incluso a las películas que las inspiraron.

Tomemos, por ejemplo, el clásico de Whitney Houston de 1992, I Will Always Love You, de la película El Guardaespaldas. Esta poderosa interpretación de una canción original de Dolly Parton se convirtió en un fenómeno cultural por derecho propio, dominando las listas de éxitos y dejando una huella imborrable en la música pop.

Billboard recientemente compiló una lista de canciones más exitosas en la historia del Hot 100 que surgieron de la pantalla grande. Este ranking no solo considera el desempeño en las listas semanales, sino que también pondera la duración en el No. 1 y otros factores históricos. Desde éxitos de los Bee Gees como Stayin' Alive de Fiebre de sábado por la noche hasta Happy de Pharrell Williams de Mi villano favorito 2, estas canciones no solo fueron fundamentales para sus respectivas películas, sino que también trascendieron y continúan siendo relevantes.

Aquí te comparto un resumen de solo los primeros cinco lugares del top de éxitos musicales en películas, de acuerdo a Billboard:

1. Endless Love de Diana Ross & Lionel Richie - Banda sonora de Endless Love, No. 1 por nueve semanas, alcanzó el pico el 15 de agosto de 1981. Considerado uno de los duetos más exitosos de todos los tiempos.

2. (Everything I Do) I Do It for You de Bryan Adams - Banda sonora de Robin Hood: Prince of Thieves, No. 1 por siete semanas, alcanzó el pico el 27 de julio de 1991. Balada rock que se convirtió en un gran éxito.

3. How Deep Is Your Love de Bee Gees - Banda sonora de Saturday Night Fever, No. 1 por tres semanas, alcanzó el pico el 24 de diciembre de 1977. Destacada balada del grupo en medio del éxito disco.

4. Eye of the Tiger de Survivor - Banda sonora de Rocky III, No. 1 por seis semanas, alcanzó el pico el 24 de julio de 1982. Fue escrita para la escena de entrenamiento de Rocky III.

5. Flashdance... What a Feeling de Irene Cara - Banda sonora de Flashdance, No. 1 por seis semanas, alcanzó el pico el 28 de mayo de 1983. Ganó un premio Oscar y un Globo de Oro.

Una de las canciones más recientes en la lista es See You Again de Wiz Khalifa feat. Charlie Puth, de la película Fast & Furious 7 que ocupa el puesto #15. Este emotivo tributo a Paul Walker no solo conmovió a los fanáticos de la franquicia, sino que también se convirtió en un himno global de despedida y recuerdo.

El impacto de estas canciones va más allá de las taquillas y las ceremonias de premios; marcan momentos en nuestras vidas y nos conectan con las emociones de los personajes que las interpretan en la pantalla. Desde clásicos del soul hasta himnos del rock, cada canción sin duda es un recordatorio de la relación entre la pantalla y el sonido.

Te invito a explorar esta lista disponible en Billboard, con Las 75 canciones de películas más exitosas de todos los tiempos, y revivir los momentos musicales más icónicos del cine. Quizás encuentres una nueva perspectiva sobre tus películas favoritas o descubras una canción que se convierta en tu próximo himno personal. Porque en la intersección del cine y la música, la magia siempre está lista para ser descubierta.