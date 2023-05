Desde Backstage | ¡Cuidado con la compra de boletos en reventa!

La reventa de boletos se ha convertido cada vez más en un serio problema. Si bien hay eventos que no queremos dejar pasar y que por alguna razón no siempre alcanzamos o compramos a tiempo, el buscar en internet o acudir con terceros para concretar la adquisición, tiene varias implicaciones negativas, además de que te puedes llevar una muy mala experiencia.

La venta de tickets en preventa y la falta de medidas para evitar la acumulación de entradas en boleteras autorizadas para eventos masivos, ha llevado a que muchas personas recurran a intermediarios como revendedores en redes sociales y plataformas en línea. Sin embargo, estos medios no garantizan la existencia, calidad, seguridad o legalidad de los boletos. Plataformas como Viagogo, StubHub y Ticketbis, son algunos de los espacios de reventa más conocidos, donde los precios pueden ser hasta tres veces más altos que los originales. Pero lo peor es que perderás tu dinero y no podrás hacer nada, ya que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), "en caso de algún incumplimiento y querer presentar una queja, no será posible citar al proveedor al procedimiento conciliatorio, dado que su domicilio se encuentra fuera de México o simplemente se desconoce".

Debido a estos casos de fraude, la Profeco ha emitido una alerta a los usuarios que compran frecuentemente boletos, para que piensen dos veces antes de tomar una decisión fuera de los sitios oficiales de cada evento. Por lo tanto, se recomienda comprar a través de medios autorizados y comparar los precios, cotejando con el valor original de las entradas en la taquilla, para saber si realmente manejan un costo adecuado.

A pesar de que se han recibido miles de denuncias por fraude relacionado con boletos falsos o clonados, la falta de una legislación que reglamente este tema sigue siendo un problema en el país. Hace unos meses, se presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, aunque actualmente está en pausa y se espera sea pronto retomada ya que la regulación es necesaria para proteger a los consumidores y prevenir fraudes.

La afectación a los fans, la desconfianza generada y la especulación que genera la reventa, son un desequilibrio en el mercado del entretenimiento y perjudican a todos aquellos que promueven y quieren asistir a un evento. ¡No te arriesgues! pones en compromiso tu dinero, pierdes acceso a la seguridad y a los servicios de atención al cliente que se ofrecen y puedes verte envuelto en situaciones de estafa y violencia con revendedores fraudulentos.