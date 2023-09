Desde Backstage | El desafío de la saturación de eventos

Querétaro se encuentra en un momento de efervescencia de shows como nunca antes. El último trimestre del año, en particular, se ha convertido en un festín de eventos para todos los gustos musicales: reguetón, balada, pop, banda, corridos tumbados y más. Sin embargo, esta diversidad no viene sin sus desafíos. A pesar de que la población económicamente activa de Querétaro ha superado el millón de personas en el primer trimestre de 2023, la inversión en esparcimiento y entretenimiento no siempre es una prioridad para las familias, sobre todo considerando necesidades como la canasta básica, salud, transporte y educación. Además, ¿será que la población local está acostumbrada a una oferta tan diversa de conciertos? Este dilema plantea una cuestión: ¿cómo puede Querétaro consolidarse como una ciudad importante para conciertos sin saturar el mercado y mantener la asistencia?

La joya de la corona: Luis Miguel

Luis Miguel ha demostrado su poder de convocatoria al agotar todas las entradas en el Estadio Corregidora desde hace meses, pero para otros eventos, la competencia es feroz. La lucha por el espacio publicitario, el ruido mercadológico y, sobre todo, la generación de ventas son retos que superar para los organizadores.

El efecto pandemia

Durante casi tres años, los escenarios estuvieron en silencio, lo que resultó en pérdidas económicas significativas para empresarios y artistas por igual. Muchos conciertos se cancelaron y las giras se pospusieron indefinidamente. Ahora, con la reactivación de los espectáculos, desde hace ya varios meses, los empresarios buscan recuperar sus inversiones y los artistas anhelan reconectar con su audiencia. Sin embargo, esta reactivación ha llevado a una saturación en los principales recintos. Por ejemplo, en algunas noches en la Ciudad de México, se llevan a cabo hasta cuatro conciertos masivos, sin importar que sea época de lluvias o que el público deba enfrentar condiciones climáticas desfavorables. Esto plantea un desafío tanto para los artistas como para los asistentes: la calidad y el compromiso se convierten en prioridades, ya que los precios de las entradas son considerables.

El dilema de la elección

La teoría de los empresarios locales sugiere que no se trata de que las personas dejen de asistir a eventos, sino que han llegado a un punto en el que deben elegir entre múltiples opciones en una misma semana. Esta elección no solo involucra el género musical, sino también consideraciones financieras y logísticas. Aquí es donde el artista, las estrategias de marketing y la calidad del espectáculo desempeñan un papel crucial.

El camino hacia un querétaro musical

La saturación de eventos en Querétaro, si bien es un desafío, también es un síntoma del crecimiento y la diversificación cultural que está experimentando la ciudad. La pasión por la música y el entretenimiento es evidente, pero para convertirse en una referencia en el panorama musical nacional, Querétaro debe abordar algunos aspectos clave.

Para que la ciudad consolide su posición como un lugar importante para conciertos, es esencial un enfoque completo. La colaboración entre el gobierno, las productoras, los recintos y otros actores es esencial. Facilitar la logística, la seguridad y la promoción de eventos requerirá un esfuerzo conjunto para garantizar que la experiencia de asistencia sea impecable.

Recintos como el Teatro Metropolitano, el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el Estadio Corregidora, el Estadio Olímpico, el Hípico de Juriquilla y el Teatro de la Ciudad deben continuar siendo escenarios de múltiples presentaciones, pero con una planificación cuidadosa para evitar la saturación. Por otra parte, los organizadores deben trabajar en ofrecer experiencias excepcionales que justifiquen los precios de las entradas y atraigan a audiencias diversas.

Querétaro tiene el potencial para convertirse en una referencia en el panorama musical nacional, pero esto requerirá un equilibrio delicado entre la oferta y la demanda. La ciudad debe continuar brindando una variedad de eventos de alta calidad, mientras trabaja en colaboración con diversas industrias y utiliza estrategias efectivas. Si se logra este equilibrio y se fomenta la cultura del entretenimiento, Querétaro podría destacar como un destino obligatorio para los amantes de la música en México.