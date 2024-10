Desde backstage / El futuro a través de unas gafas

¿Hasta dónde nos puede llevar la realidad aumentada? En los últimos años hemos sido testigos de avances tecnológicos que parecen sacados directamente de una película de ciencia ficción. Y ahora, la empresa Meta ha dado un paso más con el anuncio de las gafas Orion, su prototipo más reciente. No solo parecen gafas de sol, sino que permiten ver hologramas en el mundo real. Es decir, nos acercamos al futuro que imaginábamos cuando veíamos películas futuristas.

Mark Zuckerberg presentó estas gafas como “las lentes de realidad aumentada más avanzadas del mundo”, y lo que prometen es increíble. Imagina que estás en un museo y, al mirar una estatua, aparece una pantalla virtual flotante con toda la información relevante. O que puedas interactuar con objetos físicos de formas que nunca habrías imaginado, como si el mundo real y el virtual se fusionaran ante nuestros ojos.

Pero lo que realmente destaca de Orion no es solo su capacidad tecnológica, sino su diseño. A diferencia de los visores de realidad virtual que hemos visto hasta ahora, estas gafas son mucho más ligeras y menos aparatosas. No tienen cables y, a pesar de mostrar vídeos y hologramas, siguen permitiendo que tus ojos sean visibles, lo que las hace mucho más amigables para el uso cotidiano.

Como es de esperar en cualquier gran evento tecnológico hoy en día, Meta no podía dejar de hablar de inteligencia artificial (IA). Durante su Meta Connect 2024, también se presentó Llama 3.2, un modelo multimodal que combina texto, fotos y vídeo. Este avance no solo permitirá una mayor personalización en nuestras aplicaciones favoritas, como WhatsApp o Instagram, sino que también introduce asistentes de voz con voces personalizadas, desde John Cena hasta Judi Dench. ¿Te imaginas chatear con tu asistente y que tenga la voz de tu celebridad favorita? Zuckerberg lo ve como el futuro de la interacción, mucho más natural que teclear.

Uno de los puntos más interesantes de esta presentación es la nueva versión de las Meta Quest, un sistema de realidad virtual que permite sumergirse en espacios 3D y descubrir nuevas experiencias junto a otras personas. A diferencia de las versiones anteriores, estas gafas de realidad virtual serán mucho más accesibles, con un precio de 299 dólares (5 mil 785 pesos mexicanos). Y aunque aún no son tan asequibles para todos, Meta está dando pasos importantes para democratizar la tecnología. La idea es hacer que la realidad mixta, la que combina elementos físicos y digitales, esté al alcance de más personas.

Pero más allá del precio, hay una cuestión importante: ¿quién va a utilizar realmente estas tecnologías? A pesar de todo el bombo mediático y la emoción que genera, la realidad aumentada y el metaverso aún no han calado en la mayoría de las personas. La gran pregunta es si la tecnología será realmente tan intuitiva y accesible como prometen, o si seguirá siendo algo exclusivo para los fanáticos de la tecnología.

Mientras todos hablaban de inteligencia artificial, Meta sigue apostando fuerte por el metaverso, ese mundo virtual en el que podemos interactuar como si estuviéramos físicamente presentes. A pesar de que ha perdido algo de protagonismo frente a la IA generativa, Zuckerberg no deja de señalar que este sigue siendo el gran objetivo de la compañía.

Aún así, es evidente que el camino para lograr un metaverso verdaderamente envolvente y funcional no ha sido fácil. Horizon Worlds, la plataforma social dentro del metaverso, aún no ha evolucionado lo suficiente, y las mejoras en los avatares o los escenarios fotorrealistas no parecen ser suficientes para atraer al público en masa. Pero, ¿quién sabe? Tal vez las gafas Orion y otros dispositivos hagan que el metaverso sea más accesible y emocionante de lo que hemos visto hasta ahora.

El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados, y lo que antes veíamos como imposible ahora está al alcance de nuestras manos, o de nuestros ojos, en este caso. Con las gafas Orion y los avances en realidad aumentada e inteligencia artificial, Meta nos está mostrando un futuro donde lo físico y lo digital se entrelazan de formas que solo imaginábamos en la ficción.

Pero, como siempre, nos queda la pregunta de si estos avances serán para todos o si solo beneficiarán a unos pocos. ¿Realmente democratizarán la tecnología o solo nos mostrarán una nueva frontera inalcanzable? El tiempo lo dirá, pero por ahora, el futuro se ve (y se siente) increíblemente brillante.