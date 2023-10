En un sector donde la fama muchas veces es efímera y la reputación se forja con admiración y respeto, ciertos personajes han cometido errores que han perjudicado su carrera en el competitivo gremio artístico. En México, un país conocido por recibir a personalidades extranjeras con los "brazos abiertos", algunos famosos han perdido el cariño del público debido a comentarios desfavorables.

El caso más reciente que ha suscitado controversia es el de Yahritza y Su Esencia, un grupo musical que ha sido criticado por expresar su preferencia por la comida de Estados Unidos en lugar de la mexicana. Este episodio ha reavivado la memoria de otros famosos que han cometido errores similares y que han sido objeto de cancelación en nuestro país.

Uno de los casos más destacados es el del cantante español Enrique Bunbury, quien en la década de 1990 realizó comentarios despectivos sobre las mujeres y aunque el artista alegó que sus palabras fueron malinterpretadas, la controversia generada afectó su imagen fuertemente.

Otro ejemplo es el reconocido cantante canadiense Justin Bieber, quien fue señalado por la audiencia mexicana por imitar estereotipos y ser acusado de racismo en un video viral. A pesar de las defensas de algunos fanáticos, el incidente tuvo un impacto negativo en la percepción del artista en México y de ahí el que muchos no dejen de tirarle odio (hate) en redes.

Asimismo, el cantante italiano Tiziano Ferro protagonizó un episodio que lo llevó a ser cancelado en nuestro territorio, e inclusive, hundió su carrera en varios lugares. Durante una entrevista, realizó comentarios ofensivos sobre las mujeres mexicanas, lo que provocó un drástico declive de su música.

La reciente polémica en torno a Yahritza y Su Esencia, un grupo de origen mexicano nacido en Estados Unidos, ha puesto de manifiesto una cuestión fundamental en la era de las redes sociales: la delgada línea entre la crítica constructiva y la cancelación desmedida. Las respuestas de estos jóvenes durante una entrevista desataron una ola de críticas y discriminación que plantea preguntas importantes sobre la identidad cultural, la libertad de expresión y la cultura de la cancelación.

Las declaraciones de Yahritza, Mando y Jairo Martínez sobre la Ciudad de México y la comida generaron una respuesta airada por parte de muchos mexicanos que sintieron que los artistas no estaban conectados con sus raíces y estaban traicionando a su cultura. Los medios de comunicación amplificaron las críticas, y las redes sociales siguen inundadas de comentarios y memes despectivos. Sin embargo, es crucial reflexionar sobre la proporcionalidad de la reacción. ¿Es justo "despreciar" a alguien porque no comparte la misma pasión por cierto platillo o porque no se muestra eufórico al hablar de México? ¿Es razonable aprovechar la oportunidad para publicar comentarios humillantes basados en el color de piel o el origen de alguien?

Más allá de la comida, se alega que los artistas mostraron un "sentido de superioridad" en su actitud durante la entrevista. Pero ¿es suficiente esta actitud para excluirlos? La reacción violenta y discriminatoria hacia el grupo también plantea preguntas sobre la cultura de la cancelación. ¿Por qué avergonzamos a otros por tener sus propias preferencias? ¿Por qué juzgamos a las personas en función de su comida favorita o su actitud en una entrevista? La diversidad de opiniones y gustos es lo que enriquece nuestra sociedad y nuestra cultura, y debemos respetarla. La música y el arte deben ser espacios donde la honestidad y la expresión personal deberían ser valorados.

En última instancia, esta polémica debería servir como una oportunidad de reflexión para todos. Es hora de reevaluar nuestras reacciones y darnos cuenta de que la cultura de la cancelación no es la forma más constructiva de abordar las diferencias y los errores. Quizás en lugar de cancelar, debemos abrir un diálogo que fomente la comprensión, el respeto y la empatía, promoviendo un entorno en el que la diversidad de ideas y opiniones enriquece nuestra cultura y nos fortalece como sociedad ¿Qué opinas?





@SoyMarioDuran