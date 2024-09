Desde backstage / La feria que no emociona

La Feria Ganadera de Querétaro 2024, que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 15 de diciembre, ha vuelto a causar revuelo y comentarios, tras la presentación de su cartel en el Teatro del Pueblo, Palenque y costos de entrada. Aunque se anuncia como un evento imperdible para todos los queretanos, la realidad es que muchos sienten que se ha convertido en un evento de mala calidad y caro.

Uno de los principales motivos de descontento que ha inundado las redes sociales es el elevado costo de entrada. Con un precio de 90 pesos por persona, más 100 pesos por el estacionamiento, la Feria de Querétaro se posiciona como una de las más costosas en comparación con otros eventos a nivel nacional. Por ejemplo, la Feria Nacional Potosina (FENAPO) es de acceso gratuito, y la Feria de León cobra apenas 13 pesos por la entrada. Si sumamos los gastos adicionales en alimentos, bebidas y entretenimiento dentro del recinto, la experiencia se vuelve un lujo inaccesible para muchas personas. A pesar de las atracciones "gratuitas" como el circo, shows de drones y pirotecnia, el acceso a los juegos mecánicos sin costo solo estará disponible de lunes a miércoles, lo que será una limitante de diversión para quienes solo podrán asistir los fines de semana.

El cartel artístico tampoco ha logrado despertar el entusiasmo del público. Aunque incluye nombres conocidos como Wisin, Camilo y Manuel Turizo, muchos queretanos siguen esperando la presencia de artistas internacionales de mayor renombre, como sucede en otros estados o incluso en ferias locales. Un claro ejemplo es el concierto gratuito de Imagine Dragons en la Feria de Irapuato o los Backstreet Boys en León. Además, la controversia sobre los costos para acceder a las terrazas del evento ha generado descontento. Según el sitio boletiland.com, presentado durante la rueda de prensa oficial, los precios por una mesa para cuatro personas oscilan entre 800 y 10,000 pesos, dependiendo del artista, sin incluir los cargos por servicio. Esta situación crea una marcada división entre aquellos que pueden permitirse pagar estas tarifas en dicha zona especial y los que no.

La venta de boletos para el Palenque ha sido otro punto crítico que resalta las posibles deficiencias organizativas. La promesa de una venta online que no se cumplió en tiempo y forma, sumada a una apertura tardía para la venta física, evidenció una planificación ineficaz. Las largas filas y el proceso lento generaron una experiencia frustrante para los asistentes. En un mundo donde la digitalización y la eficiencia son claves para el éxito de grandes eventos, resulta sorprendente que no se haya anticipado la demanda y planificado un sistema adecuado. La situación no solo deja una mala impresión en los queretanos, sino que también pone en duda la seriedad con la que los organizadores abordan la experiencia del usuario. La imagen internacional que buscan proyectar se ve empañada por una falta de atención a los detalles que, en otros contextos, podrían considerarse triviales.

Otro factor a considerar es la organización y la calidad de las exposiciones ganaderas, tradicionalmente la "joya de la corona" de la feria. Recordemos que el año pasado, la falta de participación de la exposición Holstein fue un duro golpe, y más preocupante aún fue el reporte de la revista Proceso que reveló que el ganado local no cumplía con las normativas sanitarias. Esto no solo puso en riesgo la salud pública, sino que también afectó la credibilidad de un evento que debería representar lo mejor del sector ganadero.

En definitiva, la Feria Ganadera de Querétaro 2024 parece destinada a seguir decepcionando. A pesar de los esfuerzos por atraer a un público amplio, las decisiones de precios, cartelera y la falta de organización hacen que muchos queretanos se sientan excluidos o insatisfechos. Es crucial que las autoridades y unión ganadera tomen en cuenta al público para que este evento realmente cumpla con las expectativas de la comunidad y se convierta en un espacio de diversión, convivencia y orgullo para Querétaro.

¿Qué opinas tú?