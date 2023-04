Ya somos testigos de cómo aplicaciones o sitios, prácticamente en segundos, nos brindan textos, guiones, presentaciones o imágenes con base en el contenido introducido previamente por los usuarios y gracias a su software desarrollado con tecnología de inteligencia artificial (IA). Sin duda, estas herramientas tienen la capacidad de producir cualquier contenido y a medida que van integrando más información, son capaces de elaborar lo que se solicita con un lenguaje cercano al natural, porque la información introducida en la máquina proviene de contenidos creados por seres humanos y busca reflejar nuestros mismos patrones ¡suena de película, pero ya es una realidad!

Ahora, la polémica se centra en el sector musical, hace unas semanas se lanzó la canción Heart on my sleeve que se compuso clonando las voces de Drake y The Weeknd con IA, la cual se viralizó en las redes sociales rápidamente, logrando ser vista más de 8,5 millones de veces en TikTok, la versión completa también se ha reproducido 254 mil veces en Spotify. Según su creador, quien se identifica como @ghostwriter (escritor fantasma), el sencillo fue creado por un software al que se entrenó usando las voces de estos dos artistas.

La aplicación de IA y su rápido auge ha sacudido a la industria de la música y generado opiniones encontradas. Por una parte, Universal Music Group instó a las plataformas a bloquear el entrenamiento de modelos de IA, debido a que con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. El sello discográfico señaló que considera que ciertos sistemas "podrían haber sido entrenados con contenidos protegidos con derechos de autor" sin obtener los consentimientos necesarios y sin abonar una compensación económica a los creadores de dichas obras, por lo que aseguran que no dudarán en tomar medidas legales para proteger los derechos de todos sus artistas.

Mientras tanto, Grimes, cantante canadiense, ha hecho una invitación abierta a sus fans y al público en general: “Dividiré el 50% de las regalías en cualquier canción exitosa generada por IA que use mi voz. El mismo trato que haría con cualquier artista con el que colabore”, indicó en un tuit, abriendo la puerta a la creatividad y producción de contenido de cualquier usuario e invitando a generar música para ella, sin embargo, queda una cuestión en el aire. Si la IA crea música, ¿quién es el propietario de esa música?

Otro de los principales argumentos en contra es que puede llevar a la homogeneización de las melodías y a la pérdida de la individualidad y la originalidad de los artistas. Además, algunos productores temen que la IA pueda reemplazar a los músicos humanos en el proceso creativo y en la industria, lo que podría afectar negativamente a la economía y al empleo en el sector.

A pesar de estas preocupaciones, hay quienes defienden que la IA puede ser una herramienta valiosa para la creación y que puede ser utilizada de manera ética y responsable. Sin embargo, la polémica no cabe duda de que continuará y seguirá siendo un tema de debate en el futuro a medida que la tecnología avanza. Hay quienes sentencian “hay que ver estas herramientas más como una ayuda para mejorar la productividad y no como un reemplazo de quienes crean contenido…” Tú, ¿qué opinas?