Desde backstage / La revolución de los recuerdos

¿Cómo compartes un recuerdo si no tienes una foto? Este es el desafío que Instax, la famosa marca de cámaras instantáneas de Fujifilm, ha decidido abordar con su más reciente proyecto: [Mind]ography. En una innovadora convergencia de ciencia, tecnología y arte, Instax ha creado la primera impresora de recuerdos del mundo, un avance sin precedentes que permite reconstruir visualmente los recuerdos directamente desde la mente humana.

El proyecto [Mind]ography fue dirigido por el científico investigador Dr. Paul Scotti, en colaboración con Research Imaging NSW (RINSW). Utilizando escaneos de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI) y algoritmos avanzados de aprendizaje automático, el equipo fue capaz de reconstruir recuerdos del cerebro de una persona, literalmente. La protagonista de este experimento fue Nicole Toum, una trabajadora social de Sídney, Australia, quien seleccionó tres recuerdos centrales que no habían sido capturados en fotos, especialmente relacionados con la pérdida de su padre en 2018.

Durante el experimento, el Dr. Scotti y su equipo escanearon el cerebro de Nicole mientras imaginaba miles de imágenes. A través de este proceso, entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial para reconocer los patrones cerebrales únicos asociados con los recuerdos de Nicole. Posteriormente, escanearon su cerebro nuevamente mientras imaginaba sus recuerdos personales, utilizando la IA para crear una reconstrucción visual de lo que estaba imaginando. “Estas imágenes no son solo una copia exacta de lo que vio en el pasado; reflejan su historia, sus memorias, sus emociones. Son más significativas”, explicó el Dr. Scotti.

El resultado de este experimento se presentó como una exposición en la China Heights Gallery, donde los recuerdos impresos de Nicole se convirtieron en piezas centrales, mostrando no solo su vida, sino también el potencial de [Mind]ography para capturar la esencia emocional y subjetiva de la memoria humana.

El mercado moderno está inundado de dispositivos y aplicaciones que permiten a los usuarios capturar y compartir momentos al instante. Sin embargo, Fujifilm y su marca Instax han decidido ir más allá de la simple fotografía. Con [Mind]ography, están cubriendo una necesidad mucho más profunda: la de preservar recuerdos significativos que no fueron capturados en el momento, pero que aún permanecen vívidos en la mente.

El proyecto sin duda responde a un deseo universal de reconectar con nuestras emociones más íntimas y experiencias personales. Más allá de la tecnología, esta innovación nos recuerda la importancia de mantener vivos esos recuerdos que no siempre fueron inmortalizados con una cámara.

Aunque no todos tenemos acceso a un neurocientífico de Princeton y una máquina fMRI, Fujifilm Instax ha facilitado el acceso a la impresión de recuerdos con el lanzamiento de su nueva impresora de smartphone, la Instax Mini Link 3. Esta impresora no solo ofrece la conveniencia de imprimir al instante desde tu teléfono, sino que también viene equipada con dos nuevas características: Instax AiR Studio y Click to Collage. Estas innovaciones nos permiten crear recuerdos personalizados y divertidos, combinando creatividad y tecnología con stickers y más ilustraciones.

Al combinar la ciencia de vanguardia con la creatividad artística, Instax no solo está innovando en la industria de la fotografía, sino que también está redefiniendo la forma en que vemos y valoramos nuestros recuerdos. En un mundo en constante cambio, donde los recuerdos pueden desvanecerse con el tiempo, Instax nos ofrece una nueva manera de revivir esos momentos especiales y mantenerlos vivos, tanto en la mente como en papel. ¿Será qué pronto tendremos esa tecnología en la palma de la mano?