Desde Backstage | ¡No subas tus boletos a redes!

En la era digital en la que vivimos, las redes sociales se han convertido en una ventana abierta para compartir cada aspecto de nuestra vida, incluyendo momentos emocionantes como la adquisición de entradas para conciertos y eventos que anhelamos con ansias. Es comprensible querer presumir sobre el concierto del año, sin embargo, antes de dar rienda suelta a nuestra emoción y publicar fotos o videos de nuestros pases, es crucial detenernos y considerar las posibles consecuencias.

A primera vista, parece inofensivo mostrar tus boletos en tus cuentas, grupos o foros de redes sociales. Pero en ciertos casos, esta aparentemente inocente acción puede resultar en todo un desastre. Ya que expondrás información valiosa sobre tu evento y podrías convertirte en una presa fácil para los estafadores.

En semanas pasadas un joven influencer emocionado por asistir al tan esperado The Eras Tour de Taylor Swift en México, decidió compartir su entusiasmo con sus seguidores en TikTok y publicó un video mostrando sus boletos. Sin embargo, lo que este usuario no consideró, es que ha cometido un grave error al revelar inadvertidamente información importante, como el código de barras y el número de serie de sus accesos. A simple vista, compartir un clip de tus accesos en redes sociales parece inofensivo y una manera de expresar tu felicidad por el evento próximo. Pero desafortunadamente existen personas malintencionadas que están al acecho en el mundo digital, buscando oportunidades para estafar y robar información. La publicación de los boletos con información sensible puede convertirse en una trampa peligrosa.

El hecho es que, lamentablemente, hay individuos que se dedican a recopilar esta información de boletos publicados en redes sociales y grupos de venta, con el propósito de clonarlos y venderlos fraudulentamente. El riesgo para el joven influencer y otros usuarios es real: sus boletos pueden ser duplicados y vendidos antes de que él mismo pueda utilizarlos, dejándolo sin acceso al tan esperado show.

Y no solo las entradas, sino también los billetes de avión, los resguardos de premios y otros documentos con datos identificativos deben tratarse con cautela en el mundo online. Al igual que nadie expondría públicamente los números de su tarjeta de crédito por razones obvias, tampoco se debería subir fotos de otros documentos personales.Otro ejemplo es el caso de Pipi Estrada, quien publicó en Twitter una foto del ticket de una apuesta ganada. Desafortunadamente, al no tapar el código, un usuario astuto reclamó la apuesta en su nombre, embolsándose 80 euros. Un simple descuido que pudo haberse evitado si se hubiera tenido más precaución en compartir.

Por eso es importante que sepas que conocer los detalles de tus entradas puede abrir la puerta a diversas amenazas. Desde la ya comentada duplicación de tus boletos, lo que podría resultar en la negación de acceso, hasta la suplantación de identidad y el robo de datos personales. La emoción del concierto podría convertirse rápidamente en una desgracia.

Es fundamental proteger nuestra huella digital personal y evitar exponer detalles sensibles en las redes sociales. Comparte con tu familia y amigos que, en lugar de mostrar sus boletos, consideren compartir su emoción y expectativas sobre el evento de manera general, sin revelar detalles específicos de sus entradas. Comunicar el entusiasmo por un concierto puede ser igual de gratificante sin poner en riesgo toda nuestra experiencia. La seguridad y privacidad en línea son responsabilidad de cada uno de nosotros. No subestimemos el poder de la información que compartimos y seamos diligentes al proteger nuestros datos.