Desde Backstage | Querétaro necesita una Arena de Espectáculos

El abanico de opciones que presenta nuestra ciudad permite que diversos segmentos de público puedan acudir cada semana a diferentes tipos de shows. La oferta ha crecido y Querétaro se ha convertido, poco a poco, en una plaza importante para los conciertos; sin embargo, entre promotores, inversionistas y productores, es común escuchar la premura y necesidad de un nuevo foro que sume a diferentes tipos de presentaciones y otro nivel de artistas.

Si consideramos que estamos ubicados en la región centro-norte del país, y limitando con los estados de Guanajuato y de San Luis Potosí, al sur con el estado de Hidalgo y el Estado de México, y al oeste con el estado de Michoacán; es evidente que somos un punto que se vuelve estratégico, entre varias cosas, para el impulso y captación de un sector ávido de espectáculos, pero ¡no hay espacio para ello!

Y es que el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, recinto que alberga hoy la mayoría de eventos con un aforo para 5 mil espectadores, es un centro de espectáculos que ya se volvió inviable económicamente para diferentes tipos de puestas en escena, que se ven limitadas por esta capacidad de butacas y el costo de las producciones que hoy en día se manejan en el mercado, y que perjudica directamente en el alto costo del boletaje que en muchas ocasiones se ofrece, pues en matemáticas simples si la inversión es alta y los espacios limitados, la promesa de un mejor precio de entrada se vuelve imposible y por tanto el público paga más.

Desde 2012, no se ha apostado por la construcción de nuevos espacios, la última inversión fue el conjunto arquitectónico del Querétaro Centro de Congresos, que brinda un Teatro Metropolitano que por sus características y equipamiento cumple con especificaciones y requerimientos técnicos internacionales de la más alta calidad pero que cuenta con un aforo de tan solo mil 344 localidades. Frente a este se encuentra el Centro de Congresos, que pese a poder recibir a varios espectadores, y que si bien ha albergado algunos conciertos, es un espacio no pensado ni construido para cuestiones acústicas y que por tanto, debería limitarse a exposiciones, congresos y convenciones; pues la experiencia musical, que como asistentes recibimos, no es la óptima.

En el Festival Internacional de Música de Guadalajara 2022 –encuentro de la industria musical con mayor relevancia en México y Latinoamérica–, se abordó en la conferencia Música y turismo la trascendencia que tiene el impulso y la detonación de asistencia a conciertos, shows y festivales, cuya contribución económica resalta el desarrollo de las ciudades. Los diferentes expertos coincidieron en la notable derrama que tiene este sector y que se vuelve económicamente redituable, por lo que destacaron la repercusión de considerar en la política pública este rubro, que ya ha demostrado impacto en giros como el hotelero, restaurantero, de transporte y otros más.

El gobernador de San Luis Potosí parece haber entendido esto, y ante la nula puesta en marcha o iniciativa en nuestro estado– que cuenta con mejor ubicación geográfica–, ha levantado la mano para anunciar en enero de 2023 la Arena Potosí un nuevo inmueble que inició su construcción y tendrá cabida para 10 mil espectadores, buscando desarrollar espectáculos de talla nacional e internacional, como exhibiciones de la National Basketball Association (NBA) u otros eventos que desafortunadamente solo llegan hasta ahora a ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Consolidar a Querétaro como una de las principales plazas para grandes eventos aún puede ser factible, pero ¿quién levantará la mano? Ya sea obra pública o privada, nuestra ciudad requiere una Arena de Espectáculos, que genere una capacidad de atracción que nos logre consolidar como una de las principales ciudades en recibir grandes conciertos y eventos deportivos, somos un gran público y ¡lo merecemos!





@SoyMarioDuran