Desde Backstage | Querétaro pierde brillo para la inversión de espectáculos

Recientemente, el subsecretario de gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín Baltazar, convocó a una reunión con empresarios, promotores, organizadores y boleteras, con el propósito de discutir lineamientos y el supuesto interés de fomentar conciertos y espectáculos en la capital queretana. Sin embargo, la respuesta de los inversionistas dejó entrever un profundo descontento.

Varios de los promotores que han traído artistas nacionales e internacionales a nuestro estado expresaron claramente que Querétaro ya no es un lugar atractivo para invertir. En sus palabras, las autoridades han complicado la ejecución de conciertos o espectáculos, haciendo que estos no resulten rentables.

Arreguín Baltazar presumió que en 2023 se recibieron alrededor de 649 solicitudes para la realización de diversos espectáculos, de los cuales 61 enfrentaron procedimientos por diversas razones y violaciones al reglamento de espectáculos, con sanciones aplicadas.

Sin embargo, para los empresarios, desde los permisos y sus procesos burocráticos, los altos porcentajes de impuestos hasta las multas discrecionales, la vigilancia excesiva y las sanciones negligentes, son las principales problemáticas a las que se enfrentan al intentar ejecutar un concierto.

“Pese a la derrama económica que implica un concierto, dando trabajo a más de 500 personas y generando un impacto beneficioso para Querétaro, parece que las autoridades no pretenden ayudar y sumar, sino poner más candados e imposibilitar la rentabilidad de los espectáculos. En mi caso, me cobran un 8% de impuestos sobre todo lo vendido en la taquilla, sin importar si el show fue rentable o no. Las exigencias respecto a la seguridad son excesivas y con requerimientos arbitrarios de inspectores. Sin duda, ya no invertiremos en Querétaro; se ha convertido en una de las peores plazas para traer un concierto…”, me compartieron dos importantes inversionistas después de la mencionada reunión.

Las lentas autorizaciones de permisos, limitación en aforos, presión a boleteras, la demanda de altos números de seguridad privada y la incertidumbre sobre la exigencia de servicios complementarios, junto con los altos impuestos, son algunos de los factores que encarecen la realización de espectáculos y generan incertidumbre para invertir en la ciudad. Además, señalan que la Secretaría General de Gobierno puede revocar la autorización o el permiso sin justificación alguna.

El panorama para la industria del entretenimiento en Querétaro parece poco alentador. Esperemos que esta situación no afecte la posible cartelera y oferta de espectáculos en la ciudad. Considerando nuestra ubicación estratégica en la región centro-norte del país, limitando con estados como Guanajuato y San Luis Potosí, y siendo un punto clave para la captación de un sector ávido de espectáculos, es imperativo encontrar un equilibrio positivo entre gobierno y empresas.

Consolidarnos como una de las principales plazas para grandes eventos es una meta alcanzable. Es crucial que gobierno e inversionistas trabajen en conjunto para lograr un balance que genere derrama y una capacidad de atracción que posicione a Querétaro como una ciudad líder en la recepción de grandes conciertos y eventos, nuestro público lo merece.