Ya sea por esparcimiento, afición o placer, la industria del entretenimiento en su amplia y variada oferta, siempre busca que su público sea partícipe de una gran experiencia que pueda al menos por un par de horas, distraerlo, brindar diversión o ayudar a evadir sus preocupaciones. Se ha demostrado que todas estas actividades suman a una mejor calidad de vida, ya que proveen energía positiva a la persona, refrescan la mente y favorecen a largo plazo a reducir la tensión y estrés de la cotidianidad, pero ¿qué pasa cuando por diferentes circunstancias se presenta en estos contextos una situación que puede poner en riesgo o cambiar la vida? expongo los siguientes casos.

El fin de semana pasado un globo aerostático se incendió en la zona arqueológica de Teotihuacán. La Fiscalía del Estado de México informó la desgracia de esta familia, donde dos personas fallecieron, el padre de 50 años y la mamá de 39, mientras que la pequeña hija de 13 años resultó herida, con quemaduras de primer y segundo grado, además de una fractura en el húmero derecho.

Por otro lado, la cantante Ximena Sariñana ha denunciado recientemente en sus redes sociales las agresiones que sufrieron los elementos de su equipo tras su actuación en la Feria de Texcoco: “A dos minutos de que me fuera del lugar, unos hombres encerraron a mis músicos y a mi equipo en un camerino, mientras que en el otro atacaron y golpearon a mi jefe de producción hasta dejarlo completamente ensangrentado […] Nos llena de rabia e impotencia que en un evento público y familiar nuestra seguridad no haya podido ser garantizada por las personas que nos contratan y los que organizan estos eventos”.

Finalmente, durante 2022, dos hermanas de tan sólo 16 y 23 años, que iban acompañadas de su padre para un concierto del grupo Zoé, en el Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco, de Ciudad de México, sufrieron un fatal accidente. Primeramente, una de las chicas cayó en una alcantarilla de al menos tres metros de profundidad y se golpeó la cabeza, su hermana intentó ayudarla, pero la falta de oxígeno por el metano producido por los excrementos y las aguas negras del fondo terminaron matando a las dos. El padre trató de rescatarlas con una cuerda, pero fue demasiado tarde; “de haberlo sabido no les compro el boleto”, dijo la madre a los medios de comunicación entre llanto, “son mis dos hijas, las únicas que tengo”.

Las situaciones expuestas tienen diferentes aristas, con implicaciones y temas múltiples para ser abordados en su particularidad, sin embargo, el punto central es la seguridad. Un accidente puede ser ocasionado por una actuación negligente, o desconocimiento de los riesgos que implica no tomar las precauciones necesarias, pero esencialmente ¿quién avala que se cumplan protocolos para proteger al artista y fans?, ¿quién se encarga de supervisar los planes de mantenimiento o certificaciones para brindar una experiencia?, ¿hasta dónde se debe asegurar la protección en un evento?, ¿en qué nivel se responsabiliza el promotor y hasta donde deben coadyuvar la autoridades para garantizar la seguridad? Las responsabilidades y puestos se conocen, pero al presentarse las situaciones pareciera que nadie quiere asumirlos.

La posibilidad de que ocurra un evento incierto en su magnitud con consecuencias para cualquier asistente es un área importante que se debe siempre considerar, pues ayuda a plantear un plan preventivo para evitar o minimizar la gravedad de todo lo que pueda acontecer. Desafortunadamente, la reglamentación, investigaciones y levantamientos de carpetas, se quedan siempre cortos ante la desgracia. Pareciera que se avalan planes de seguridad que no resultan tan efectivos, ya que no consideran el plan de contingencia y gestión de prevención adecuado para minimizar cualquier riesgo que se presente antes, durante y después de la realización de un evento o experiencia. Merecemos sentirnos seguros y con la certeza de que quienes bridan servicios o espacios de entretenimiento, tengan el conocimiento para poder actuar en consecuencia ante cualquier eventualidad, además de que las autoridades proporcionen de forma precisa la gestión, coordinación y protección de la integridad física de organizadores, personal, invitados, celebridades, participantes y anfitriones; incluidas las propias instalaciones, con el conocimiento del entorno y contexto donde se desarrolla el evento, para no terminar con la terrible situación de siempre: “Hasta ahogado el niño, se tapa el pozo”.