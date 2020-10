Desde la Centro-Izquierda | Retrocede morena

Los resultados en Hidalgo y Coahuila no gustaron en Palacio Nacional, su imagen inquebrantable, su santa palabra, su partido invencible, su gabinete inmaculado, no fueron suficientes, ha quedado en evidencia que falta mucho más que su palabrería para ganar una elección. Lo dije antes, su alta aprobación no implica necesariamente votos.

Morena sufre el desgaste de un gobierno que le ha pegado todo tipo de crisis, que no reacciona, que se la pasa en el túnel del tiempo justificando su inoperancia en el pasado, que apuesta a que el mexicano se conforme solo con el combate a la corrupción, dejando de lado y olvidada su economía, su situación laboral, su salud, una pandemia con miles de muertos, la falta de infraestructura y obras, el abandono al campo, una educación de mala calidad, una inseguridad alarmante y una estabilidad familiar que se ve amenazada.

El tren del 2018 qué pasó a toda velocidad por encima de todo y de todos también sufrió una regresión, como todas las acciones de este gobierno, esa maquinaria electoral, de imagen y publicidad, lo convirtieron en una carreta jalada por una yunta que apenas si camina. En Hidalgo, de 84 municipios morena sólo ganó 5 y 1 en alianza, el PRI 35, el PAN 5 solos y 5 en alianza con el PRD quien gana más porque llega a 11 con los 5 que ganaron solos.

Esta elección deja otro análisis, un voto pulverizado que no da ganes totales, 35 del PRI vs 49 de todos los demás, las candidaturas independientes muestran que no son opción y que el PVEM, PT, PES y MC no pueden incidir en los votantes, tienen más arrastre los partido locales que ganaron hasta 10 municipios.

El caso de Coahuila es más ilustrativo, ahí se eligieron diputados locales, el PRI tuvo 16 de 16 distritos, los independientes, PT, PVEM, MC, PRD muestran su desgaste con la ciudadanía sin llegar al 3% de los sufragios, su votación será el reflejo del 2021 donde perderán su registro; morena queda en un lejano segundo lugar con una diferencia alarmante de 250 mil votos. Pero también hay una realidad, esta fue una elección huérfana, una elección de estructuras, de gobernadores, ni el PRI se reposiciona como festejan, ni morena queda barrida, la madre de todas las batallas llegará en el 21.

El horno no está para bollos, así como Peña Nieto fue el mejor elector de López Obrador ahora este le regresa la cortesía al PRI, los revive por la acción de un gobierno fallido, corrupto, mentiroso, que traiciona a su pueblo y falta a su palabra. Hay preocupación, los discursos de fraude y no reconocer los resultados serán la estrategia como en el pasado, no se dan cuenta que el pueblo ya no se la traga, fallaron como lo han hecho otros gobiernos en los que la ciudadanía depositó lo más preciado, su confianza, hoy lastimada una vez más. Ni el aeropuerto, ni el tren maya, ni la refinería, ni su lastimera frase de ser el presidente más atacado le sirvieron en esta elección, fueron para atrás y punto.





