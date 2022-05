Desde la Izquierda | 10 razones para decirle NO a la reforma electoral

Primero.- Es un distractor a los escándalos de corrupción y un intento por recuperar la agenda pública. Ninguna reforma electoral se presentó previo a una elección, las anteriores fueron después de la elección presidencial a fin de dar tiempo al entramado institucional de adaptarse a dichas reformas.

Segundo.- Desaparecer al INE tiene como finalidad concentrar el poder en dos órganos que no serían garantes de certeza y de justicia electoral, habría un nuevo Instituto con todas las facultades locales y nacionales y un tribunal que elimina la primera instancia. ¿Para que quitar órganos que hasta ahora han sido funcionales, profesionales y garantes de procesos electorales?

Tercero.- La remoción de Consejeros y Magistrados es producto de una venganza política, no hay fundamento ético, legal o político para instaurar un modelo electivo con un mecanismo propuesto por una élite gubernamental controlado por el presidente. El costo de hacer elecciones cada seis años es contradictorio al fundamento de la propuesta que dice querer ahorrar recursos.

Cuarto.-Desaparecer a los plurinominales es una gran mentira, tramposamente propone disminuir de 500 a 300 Diputados pero elimina los distritos territoriales para que ahora los candidatos sean propuestos y electos mediante listas, es decir unos superplurinominales nombrados por ya sabes quien.

Quinto.- Apunta a un sistema bipartidista tratando de eliminar la representación de las minorías, va en contra del espíritu de la reforma de 1977 que dio origen a los plurinominales bajo la premisa de eliminar el monopartidismo, que hubiera pluralidad ideológica y se instaurara un sistema pluripartidista, pero lo más importante es que resolvía un tema de legitimidad de un poder y fuera contrapeso del Ejecutivo.

Sexto.- No es equitativo el sistema de acceso al Congreso porque habría sobre representación de algunos estados, porque la fórmula de distribución viene sustentada en un cruce de la densidad poblacional, no del listado nominal, con los votos obtenidos.

Séptimo.- Habría solo Diputados de partido y no Diputados que representen a los ciudadanos, se votarían en cada estado por el partido y no por una persona.

Octavo.- Eliminar el financiamiento a partidos so pretexto de abaratar el costo de la democracia ha sido discutida innumerables ocasiones para no permitir recursos provenientes de actos delictivos, empresariales o de intereses en particular. Si así como estamos se han dado casos de depósitos en carrusel, como lo hizo el mismo López Obrador, imaginemos lo que sucederá.

Noveno.- Recortar los tiempos de radio y televisión quitando el candado es regresarle el negocio a las televisoras para que se contraten spots por parte de partidos o particulares, dejando sin posibilidad a las minorías de tener acceso a esa promoción masiva y echando a la basura una conquista histórica, y

Décimo.- Disminuir el umbral de la revocación de mandato para ser vinculante del 40% al 33% solo evidencia el fracaso de su consulta y el poco interés ciudadano por su administración más allá de su aceptación en las encuestas. En fin mucha iniciativa y poco gobierno.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

Facebook @Ulises Gómez R

Twitter @ Ulisesgrmx