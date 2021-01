Desde la Izquierda | 2021 sí hay de otra

Salieron los primeros comerciales de las dos alianzas electorales, la del PAN, PRI y PRD, y la de Morena-PT-PVEM, en la que solo proyectan pura basura auditiva y visual de sus propias carencias éticas y políticas.

Unos acusan del desastre de gobierno que tenemos, a los cuales no les falta la razón, lo que se ve no se juzga y es imposible tapar con un dedo las diferentes crisis que vivimos. Tampoco para nadie es desconocido los métodos que ocupa el Presidente para hacerse promoción y arrastrar a su partido al proceso electoral con el mayor número de ventajas posibles, aún y cuando son conscientes de los errores monumentales cometidos.

Los otros no están mejor, en Morena son sabedores de los incumplimientos a los más de 30 millones de votantes, pero en sus spots señalan la perversidad de una alianza de quienes gobernaron mal, que vienen de un voto de castigo y de ser señalados como políticos con privilegios e impunidad y con altos índices de corrupción; así que tampoco están mintiendo, el gobierno es un desastre pero también lo dejaron así.

Lo cierto es que seguir por el camino que vamos no es la solución, en el horizonte no se avisora un gobierno prudente en la economía, esta lleno de incongruencias y mentiras, todos los indicadores económicos apuntan a una crisis mayor en perjuicio de los más pobres, pero también con un serio raspón a la clase media; y regresar al pasado es transitar un camino andado que nos llevó a la situación que vivimos, no hay garantía de haber aprendido la lección, de haberse reformado, de ser mesurados, de que serán honestos en la función pública.

Ni una ni otra alianza nos garantizan un México mejor, la lucha centrada en el control de la Cámara de Diputados atiende a un inmediatismo político en medio de una crisis de salud a la cual tratan de sacarle la mayor raja electoral posible. Ambas son más de lo mismo, apuestan a la división y polarización, pretenden un control por el poder económico y de representación sin bases ideológicas, en la que solo se exhibe el hambre de las élites políticas.

Esta elección tendrá características importantes, se enfrentan a una sociedad informada y politizada como nunca antes; una sociedad que no está para recibir más basura electoral y poner su futuro en las manos equivocadas; una sociedad que ya vivió los gobiernos de derecha pero que también hoy sufre a un gobierno de izquierda; una sociedad que no se traga las mentiras que salen todos los días porque la realidad supera en mucho la ficción; una sociedad que empuja a un cambio donde sus gobernantes sean austeros, responsables, que eliminen los caprichos y los privilegios. Sí hay de otra, pero esa opción está fuera de esas alianzas perversas, las cuales serán calificadas muy duro por una ciudadanía que está más que molesta.

Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx