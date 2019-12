Desde la Izquierda

¿Porqué un partido político nuevo?





Muchos me han hecho esa pregunta, y yo les contesto: El régimen de partidos cambió a partir de la elección de 2018, hay un reagrupamiento de fuerzas y hay una nueva institucionalidad. Hoy se requieren estructuras más ágiles, hay una reconfiguración y surgen nuevas hegemonías de nuevo cuño.

Nosotros somos Redes porque surgimos como una nueva plataforma que nos organizamos de forma diferente. No somos un partido de sectores, de masas o de cuadros, no hay gurús ni caudillos, somos un partido que no tiene centros, sino nodos que se interconectan; no tenemos militancias rígidas, somos partes de muchas partes, como un partido amplio e incluyente en el que cada localidad debe de ser capaz de generar sus propias redes humanas, de asumir sus propios retos y sus propias causas a nivel local.

Somos sociales porque creemos que la familia y la comunidad tienen un valor enorme en nuestra cultura tradicional, por eso las Redes Sociales Progresistas son un proyecto social que busca rescatar el valor de la comunidad y de la familia que son la base de nuestra unidad nacional. Todos compartimos un destino en común que se llama México.

Y somos progresistas porque compartimos la idea de progreso en el plano político-institucional, el cambio social y las transformaciones económicas e intelectuales, queremos rescatar esta tradición pero dotarla de un nuevo significado frente a los grandes retos que enfrenta México y Querétaro. Necesitamos resolver la crisis medioambiental; que incluye todos los problemas ecológicos, que como humanidad hemos creado. En el futuro 20 millones de trabajos se perderán debido a la automatización. ¿Algún partido de los que existen están respondiendo o pensando en estos retos?

Y hay otros retos que enfrentamos, como el crimen organizado o la pobreza histórica en donde no se ven soluciones. Por eso se requiere de una visión progresista que nos permita encontrar soluciones con creatividad. Se requiere de una planeación para evitar que se abra más la brecha entre los más beneficiados y los más vulnerables, la solución no está en los programas sociales, está en los trabajos formales, bien pagados y en el crecimiento económico.

Son estas las cosas que apuntalan a nuestro partido hacia el futuro; somos las Redes Sociales Progresistas. Más que un partido, somos una comunidad de ciudadanos que aspiran a contribuir a la cuarta transformación de nuestro país; necesitamos que Querétaro siga creciendo, que siga siendo el motor de la economía nacional, las visiones de extrema izquierda van a detener este crecimiento, la inversión se espantará y dejará de fluir, los trabajos se estancarán. Necesitamos defender a Querétaro, hagámoslo con inteligencia y con conciencia.

