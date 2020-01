Desde la Izquierda

¿Unidad Nacional?





Producto de grandes reflexiones que inspiran la época navideña se esperaba una reconciliación nacional promovida por la 4T; pero lejos de la gran tarea principal de cualquier gobierno la cual debiera consistir en estabilizar el sistema social y político, eliminar los resabios de radicalismo y conducir al país por la vía de un mayor crecimiento industrial, se opta por lo opuesto, y hoy está en peligro debido justamente a eso, a los radicalismos de un Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que insiste día a día en separar a esta gran nación.

Los descalificativos a diversos sectores se sigue dando en las mañaneras, aún y cuando últimamente insista el Presidente en la unidad nadie ha podido descifrar a cuál se refiere, si a la política, a la económica, al aspecto internacional o al social, ya que el propósito le dura muy poco, porque inmediatamente recapitula y sigue con la cantaleta de los fifís y los conservadores.

Los nacionalismos en torno a la gasolina, la política energética, los programas sociales, la corrupción, el presupuesto o incluso la última crisis con Bolivia no se ha dado, por el contrario las visiones son muy encontradas, y aunque el nacionalismo no implica el pensar igual o que no haya una crítica constructiva, si es vital la forma en cómo se plantean las cosas; por lo pronto en estos momentos no hay causa de unidad ni puntos de encuentro, el Presidente no entiende que su sola visión por lo pronto no es unánime, no alcanza, y menos cuando a sus adversarios los ofende y los descalifica.

La estrategia económica planteada por López Obrador no permea, no da confianza, estamos frente a un crecimiento cero de la economía, en donde tampoco se palpa disminución de la pobreza pero sí un crecimiento inaudito de programas sociales, los cuales sólo sirven para fines electorales, con obras de infraestructura que tampoco convencen como el Tren Maya o Santa Lucía, lo que provoca que sectores sociales, académicos, intelectuales, informáticos y económicos critiquen al gobierno, pero la reacción es tan negativa que la única defensa que le queda, lejos de justificar o presentar mejor sustentadas sus políticas, es la denostación de sus adversarios mediáticamente en cobertura nacional.

Muchos Presidentes han invocado la unidad nacional, pero las únicas con consistencia ideológica y de gran transcendencia son la de los Presidentes Cárdenas con el tema de la nacionalización del petróleo e inmediatamente después Ávila Camacho que debido a esas reformas cardenistas donde, quiérase o no, enfrentaron a diversos sectores. Hoy hay una realidad, a pesar del desgaste del neoliberalismo y de las políticas conservadoras que invoca Obrador éste no ha podido aglutinar a toda la nación en torno a una sola visión o tema.

