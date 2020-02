Desde la Izquierda

Jóvenes Construyendo el Futuro sin futuro





Adiós a las evaluaciones en México, así como se eliminó la evaluación docente a maestros ahora toca al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro pasar por la venia excelsa de Andrés Manuel López Obrador, ya que con su puño y letra va a otorgar competencias académicas a su ejército de electores.

El programa ha sido un fracaso total; de un millón de inscritos sólo veinte mil han encontrado trabajo, es decir el 2.2%, y difícilmente lograrán colocarse el resto debido a que no hay una escuela que certifique las competencias o habilidades; que dé constancia de qué procedimientos y estrategias se aplicaron para analizar, comprender y dar solución a los problemas de la práctica laboral y de qué conjunto de saberes se apropió el aprendiz. Solo la temporalidad, haber cobrado y la firma del "presiso" serán suficientes para adjudicar a estos jóvenes la calidad de plomero, carpintero, oficinista o más grave aún: tornero, maquinista, operario en líneas en producción, prensista, troquelador entre otros.

Los cambios que sufrirá el programa están peor todavía, en lugar de que se redireccione a una institución educativa, hoy sólo se habla de aumentar el monto de la beca para ajustarla al salario mínimo, y por otro lado vincular forzadamente a los empresarios a una bolsa de trabajo en la que tendrán que contratar a ciegas, sin saber cómo fueron formados y evaluados, si tienen o no las competencias, qué parte teórica y qué parte práctica vieron y si fue suficiente la estancia de un año para garantizar que aprendieron algo.

Cuando la OIT está hablando del derecho universal a la formación durante toda la vida con sustentabilidad, aquí en México el gobierno de la 4T habla de un atajo que consiste en un aval Presidencial y no de un programa donde se fomente el dominio del saber, encaminados a potenciar el saber hacer y cómo hacerlo.

Hoy nos encontramos frente a una cuarta revolución industrial que trae consigo una serie de incertidumbres por los avances tecnológicos que esto supone y ante ello la única fórmula para enfrentar ese escenario es una formación laboral que dé valor agregado, contrario a eso AMLO seguirá adelante con una política pública mal diseñada de origen, que es caro, ineficaz y además desairado por la gran mayoría del universo de NINIS. Hoy tratan de sacarlo a flote sin utilizar métodos científicos para este propósito, sin la dirección educacional de personal especializado en las funciones instructivas-educativas, soportado solo con una carta de recomendación de alguien a quien no le consta cómo fue educado, que sabe que no fue evaluado y que está muy consciente que muy probablemente nadie quiera contratar por no tener, no solo experiencia, sino que no tiene manera de demostrar que sabe de un oficio.

