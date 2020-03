Desde la Izquierda

Si de popularidad hablamos





Domingos negros ha vivido el Presidente en estas últimas dos semanas, primero la desaprobación pública a las acciones de gobierno en su propia tierra natal. Todos coinciden, la luna de miel se viene agotando y aún con los recursos con que cuenta Andrés Manuel López Obrador para enamorar y comunicarse con el pueblo bueno, éste también se cansa de las promesas, de tanta ineficacia y de un abuso excesivo de la retórica.

El malestar se notaba a leguas, los llamados a la cordura fueron ignorados, la culpa a los conservadores no hizo mella en los asistentes, el amago a no seguir hablando no hizo callar a los inconformes a los que no les han llegado los recursos prometidos, y para cerrar, se expuso la imagen de un López Obrador, que más que necio, intolerante, poseedor de la verdad absoluta pero impotente ante el fracaso operativo de su política social.

El lunes y martes siguientes siguió con la misma cantaleta, regañó a medio mundo, acusó a todos de tener amnesia, aplaudidores, tapaderas y otros tantos descalificativos, tuvo que recurrir a las prácticas de los gobiernos pasados, a la distracción, para así desviar las miradas con un recurso muy pobre, la rifa de avión.

Pero entonces llegó el domingo 8; hay que recordar que López Obrador cerró su Primer Informe de Gobierno con un fuerte mensaje político al asegurar que la oposición y sus adversarios políticos "están moralmente derrotados", tanto ha insistido en eso que orilló a la oposición a dar un paso atrás y esperar el momento y el tema oportuno para hacer un solo frente y lo encontró; la violencia de género, los feminicidios, las protestas y los reclamos ignorados, minimizados, tratados con indiferencia y despotismo hicieron posible que la derrota moral se convierta en causa.

Un jueves antes volvió agarrar vuelo el tema cuando una reportera en plena mañanera denunciara la violencia sufrida por un colega en Palacio Nacional y fuera ignorada por personal de la presidencia y desdeñada por López Obrador a tan solo unos días del día internacional de la mujer, de las marchas y del 9 nadie se mueve.

El Presidente tiene razón en muchas cosas pero también se equivoca en otras tantas, cambiar de régimen, la cruzada contra la corrupción, disminuir la brecha entre ricos y pobres han sido políticas públicas acertadas en donde descansa el eje rector de la 4T, pero también la forma de abordar el derecho a la salud, los medicamentos, los feminicidios, justificarse de sus propias inoperancias echándole la culpa al pasado, a la política neoliberal y a los conservadores han sido el talón de Aquiles con los que ha perdido popularidad dándole vida a la oposición y proyectando a su gobierno como ineficientes e ineficaces a la hora de gobernar.

