Desde la Izquierda

AMLO síndrome de Hubris





Andrés Manuel López Obrador pierde cuando demuestra su enojo y habla de sus adversarios con mucho odio y rencor. El Presidente es un mal cristiano, habla de amor, besos y abrazos pero genera aborrecimiento hacia un sector de la sociedad; odia al prójimo como a sí mismo. Su actitud es tal, porque las estrategias no alcanzan ya, las benditas redes sociales le han dado la espalda quedándose sin vasos comunicantes con el pueblo, por eso sale a diario a realizar tremendos monólogos.

La prudencia no es lo suyo, otra vez llamó a una tregua, pero sólo se llama a ésta cuando se está en guerra, y AMLO lo está con medio México; tiene un trastorno psiquiátrico que afecta a personas que ejercen el poder, se llama “Síndrome de Hubris”, la falta de humildad y empatía en su ejercicio puede hacer que cualidades como la confianza y seguridad en uno mismo se transformen en soberbia, arrogancia y prepotencia.

Hubris es un concepto griego que significa desmesura, así es la actitud del inquilino de Palacio Nacional; recrimina sin mesura a sus adversarios por señalarle errores, por no estar de acuerdo hacia dónde y cómo vamos en esta crisis, por descubrir mentiras e informar con otro punto de vista; ha quedado claro que no le gusta escuchar ni quiere dialogar con empresarios ni políticos que no sean afines, con ellos no quiere intercambiar argumentos: los únicos válidos son los suyos. Tiende a denostar una vez expuestos sus argumentos y pone fin a la discusión porque el único punto de vista válido es el suyo y no le interesa el de los demás.

El Presidente está rodeado de funcionarios que no se atreven a contradecirle, conformando una especie de tándem tóxico. Nadie se atreverá a defender una postura diferente. En sus reuniones hay consenso de todo a su servicio, ya que no hay ninguna opinión que discrepe, y para colmo se muestra impermeable a las críticas.

Tenemos un Presidente derrotado moralmente quien se queja de que es temporada de zopilotes, pero olvida también lo que es de buitres en el gobierno. Esta crisis ha evidenciado un gobierno impreparado, ineficiente e ineficaz, incapaz de generar una gran unidad, por el contrario, se ha empeñado en dividir a la ciudadanía, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales y empresariales, a los medios de comunicación, a los intelectuales, a la gente de la cultura y la academia; su preocupación es su transformación, no la transformación del país, ya que lo que busca es la autoglorificación, a realizar actos para mejorar su reputación. En Morena están preocupados por su apariencia, la presentación, la imagen de sí mismos que muestran a los demás, pero se han topado con algo más fuerte que es la tendencia de su líder a buscar una grandilocuencia que le es inalcanzable.

