Desde la Izquierda

La muy desdeñada clase media





Medios de comunicación internacionales, editorialistas, analistas financieros, bancos e instituciones de todo el mundo ven en puerta una recesión económica peor que la Gran Depresión de 1929. Con todo y esto, es impresionante el desprecio de Andrés Manuel López Obrador que da unos escalofríos que calan en lo más hondo de millones de mexicanos que ven un futuro inmediato incierto, desolador, emproblemado y triste para sus familias.

Lo he dicho con claridad, es bueno rescatar a los pobres mediante programas sociales, muy a pesar de que esos instrumentos son más electoreros que otra cosa, pero que hoy forman parte de un derecho constitucional; y también he afirmado que en esta ocasión toca, que los grandes empresarios, los más ricos del país y aglutinados en las cámaras empresariales y patronales, no solamente no reciban, sino que aporten a esta crisis pagando sus impuestos, incluyendo esos grandes evasores que en este gobierno trafican con influencias con el mismísimo Presidente para no pagar.

Querétaro es una sociedad clasemediera constituida por pequeños y medianos empresarios de diferentes ramos incluyendo el comercio, emprendedores profesionales independientes, un gran número de gerentes y trabajadores asalariados de las industrias asentadas en los más de 60 parques industriales, docentes, burócratas, personas que viven con limitaciones pero al mismo tiempo sobreviven por encima del promedio, que tienen vivienda propia, aunque la deban, y vehículos de reciente modelo; son sujetos de crédito y tienen escuelas particulares para sus hijos; vacacionan y tienen esparcimiento, en suma son todos los que están sujetos a regímenes tributarios.

Hoy todo ese panorama se ve amenazado. Las crisis de los 80 y 90 en nuestro país dejaron una clase media muy estrecha y lastimada, y tras la abrupta devaluación del peso en diciembre de 1994 en donde se impuso un drástico programa de ajuste estructural del que nos costó mucho trabajo recuperarnos, fue que vivimos una economía mexicana en su más grave contracción, hasta ahora, que asoma una aún más grave.

México enfrentará nuevos desafíos en un mundo globalizado, en donde va a existir una reestructuración del orden mundial que va a partir de una hegemonía del imperialismo económico, de aumentos a las deudas externas, y a más dependencia de las políticas diseñadas por el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial. Ellos se preparan para una restauración del capitalismo en los países donde el Covid-19 va a causar estragos, pero tampoco existen otras soluciones, porque nadie ve un milagro Mexicano en puerta y menos en manos de un AMLO que prefiere estadios, aeropuertos, tren maya y refinerías, que salvar la economía de nuestro país.

Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx