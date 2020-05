Desde la Izquierda

Bonilla de pena ajena





No ha sido lo duro, sino lo tupido que le han dado, no solo el tribunal, sino también la sociedad en general, y no solo a Bonilla sino también a Morena, al presidente de la República y sus secuaces, la resolución de la Corte. Me ha tocado leer los más absurdos y antidemocráticos argumentos en aras de perpetrarse en el poder, tratando de burlar a la constitución sorprendiendo a la sociedad con una falsa proclama política, violentando las reglas electorales e intentando castrar el voto libre, universal y democrático de los Bajacalifornianos.

La resolución, más que durísima, pone en evidencia a personajes impregnados de una corrupción electoral de dimensiones desconocidas nunca antes vista. Coligados Diputados, funcionarios federales y estatales, el gobernador y aliados, fueron exhibidos tratando de manipular e interpretar los deseos ciudadanos, pretextando empatar las elecciones locales con las federales, y claro, con los argumentos distintivos de la 4T que fundamentan todo en mentiras, absurdos y en acciones del pasado, en nombre de la tan llevada y traída soberanía, que intentó ser ocupada hoy en el atropellamiento de quienes votaron.

No contaban que nadie pasó por alto este insólito episodio, que podría verse como el preludio de algún aventurado plan para imbricar la Constitución Mexicana, poner sobre la mesa el tema de la reelección y tratar de obligar a los ciudadanos a compartir un criterio con una visión autoritaria del Estado; pero sus pretensiones se toparon con pared ante una suspensión de la Corte, que con otro criterio visualizó el asunto, dando, no solo una resolución, sino también emitiendo una condena a un hecho de delincuencia electoral, de cuello blanco, como diría el clásico.

Bien por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con esta resolución deja en claro que nadie puede jugar con la Constitución ni con las leyes, ni siquiera el presidente más votado y legitimado de la historia o su partido Morena, mucho menos quienes pretendan despreciar la integridad, la dignidad y la tradición democrática de los ciudadanos que sufragaron y con ello tomaron una decisión de gobernabilidad. No basta con repetirse, autoengañarse o pretender engañar al pueblo una y otra vez hasta el cansancio invirtiéndose de un supuesto cambio bajo un falso ideal de no robar, no mentir, no traicionar, para salir al rato con tan poca vergüenza a perseguir como vulgares corrientes el poder por el poder. Es una acción condenable en todos los sentidos.

En un país en el que la institucionalidad está resquebrajada y débil, hoy se ha salvaguardado el derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Baja California, y por ende de la nación mexicana, ya que este tipo de conductas tiene que ser sancionadas y repudiadas, para que nadie vaya a pensar que hay cancha libre para este tipo de desenfrenos.

Ulises Gómez de la Rosa



