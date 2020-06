Desde la Izquierda

Radicalismo para controlar los daños





La desesperación por remontar encuestas es evidente, lejos de capitalizar la crisis como pretendían, se han patentizado una serie de desatinos de los cuales los ciudadanos están ya alarmados, de ahí que Andrés Manuel López Obrador reinició sus giras estando en face 3, para que su presencia ayude a resanar la maltrecha imagen y regresar a su antigua normalidad, la que a él le gusta, la de su mundo, la de su México.

La fórmula es la de siempre, salir todos los días a dar datos falsos, discordes a los estados, sin soluciones a corto plazo y sin la importancia que ameritan los problemas de la nación. La 4T dijo que serían 7 mil muertos, ahora el pronóstico son 35 mil pero serán muchos más.

Su consigna fue no mentir, pero el engaño ha sido la marca de la casa; con soluciones simplistas pretenden subsanar los grandes desafíos que ha dejado el Covid-19, como el desempleo, la inseguridad, la caída económica, los proyectos sustentables, entre otros. La pérdida de fuentes de trabajo acabará no solo con un millón de plazas formales sino con 30 millones más que se encuentran en la economía informal y habrá 11 millones de nuevos pobres. Las cuentas alegres y engañosas del Presidente ponen a los programas sociales como fuentes de empleo, y así de la nada ¡pum! crea 2 millones de empleos.

Miente y se engaña a sí mismo, esos supuestos empleos no son formales, no son permanentes, no cotizan seguridad social y no tributan impuestos. Un estudio de la ONU-HÁBITAT sostiene que el Tren Maya verá sus beneficios hasta el 2030 en materia de crecimiento económico, generación de empleos y disminución de la pobreza.

Estas circunstancias lo obligan a poner las cosas en blanco y negro y desnuda su estrategia para llegar con más diputados al Congreso, esa es una preocupación real, por eso o se está a favor o se está en contra, y lanza la amenaza, si no estás en el rebaño eres el lobo y en consecuencia habría que aniquilarte; con o sin intensión AMLO es el hombre atrás de la violencia.

El pueblo hoy descubre que ni siquiera es capaz de construir con autenticidad una narrativa propia, la importa de Venezuela o de Cuba; su bandera de la corrupción la combate hacia afuera pero hacia adentro está infestado de ella; su austeridad tampoco es genuina porque en los hechos la sagrada familia vive en la opulencia. Todo esto le viene pegando muy duro y de ahí la reacción.

Así nos toca vivir, sobrellevando la crisis y subsistiendo al día sin tener en el horizonte una guía que dé confianza y con visión de Estado que nos lleve a buen puerto, pero el destino es cruel y nos arroja las actitudes de quienes hoy quieren un país dividido e irreal. Yo por lo pronto a favor de la transformación pero en contra de los radicalismos.





Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx