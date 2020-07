Desde la Izquierda

Lozoya ...a la reja..!!!





La extradición de Emilio Lozoya marca un hecho importante en el combate contra la corrupción columna vertebral de la 4T, circunstancia que hay que aplaudir aunque ésta solo se aplique con el pasado y sea omisa, ciega y socarronamente simplista con el presente, absolviendo casos evidentes del gabinete, aplicando la máxima Juarista de que “a los amigos justicia y gracia, y a los enemigos la ley a secas”.

No creo que exista mexicano que se oponga a un desmantelamiento de un régimen de corrupción que abarcó 30 años; una gran mayoría de ciudadanos que votaron por AMLO lo hicieron pensando que era fundamental detener la desbordada corrupción ejecutada sin pudor y sin consecuencias para nadie. Por eso el Presidente comete un error cuando afirma que los conservadores están muy enojados por estas medidas, ya que en ese costalito mete a todos sin distingo alguno, toda la clase media y alta, periodistas, intelectuales y sociedad organizada, haciendo suponer que esos millones de ciudadanos honestos, con valores éticos y morales, viven del gobierno, que tienen intereses con el poder o desarrollan un modelo de vida basado en la corrupción y debido a ello les afecta la detención de un delincuente de cuello blanco, nada más falso.

Este país ha sido saqueado múltiples veces y hemos conocido historias de personajes con inmensas fortunas hechas al amparo de la función pública, llenas de excesos y tocando todas las esferas del poder, y de ahí que muchos aprobamos que se ejerza la ley a raja tabla con esos personajes, sin concesiones, sin pantallas y sin circo.

Odebrecht es un caso emblemático de esa corrupción rampante, es una investigación nacida en el Departamento de Justicia de los EUA que involucró a 10 países de América Latina por actos de cohecho, que realizaron Presidentes y altos funcionarios, para asignar contratos públicos a la constructora. En México, implicó una alta operación gubernamental para incluso dar paso a una reforma energética corrupta que buscó darle respaldo jurídico a las concesiones y contratos con Pemex, con asignaciones que rebasaron los 1,300 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto a base de sobornos.

Pero no se equivoque Presidente, quienes pudieran defender los intereses de Lozoya son una pequeña élite perteneciente a un sector social muy acomodado donde no estamos la gran mayoría de los ciudadanos, por eso es reprobable que a quienes no están de acuerdo con sus políticas sociales, económicas, laborales y de salud que nos han llevado a un país en crisis, se les llame conservadores o se les asocie con los intereses de este delincuente, esas descalificaciones son racistas, clasistas, llenas de odio y divisorias de una sociedad que sólo quiere un México mejor.

