Desde la Izquierda

El Coronavirus ha cobrado la vida de más de 43 mil personas en nuestro país, la famosa curva ni se achata ni se doma, la estadística sigue marcando picos y los mensajes del gobierno siguen tan confusos y desatinados como en un principio. Esta semana el mandatario dijo “Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos de los científicos” nada más desafortunado.

Lejos de tener una pandemia bajo control nos encontramos con una expansión del virus con cifras que se sostienen día a día, la semaforización nos alerta que debemos seguir con algún tipo de confinamiento, con el distanciamiento social y los desplazamientos más controlados, pero el ejemplo nacional dice otra cosa.

La actividad económica está destrozada y ha obligado a que el sector productivo reinicie actividades en la etapa más complicada, sin que los apoyos lleguen y sin que los responsables de diseñar las políticas públicas terminen de entender que en esta recesión no son los bancos los que están siendo golpeados, ni las grandes corporaciones, sino millones de negocios pequeños y medianos que necesitan ser rescatados y de esos el 93.2% no ha recibido ninguna ayuda según el INEGI. Carlos Urzua, quien fuera Secretario de Hacienda de AMLO, clarifica muy bien la diferencia entre un rescate, como lo fue el FOBAPROA, y una ayuda al empresariado real, para no despedir a trabajadores, ayudarlos con la seguridad social o con los costos laborales.

El Gobierno Federal se encuentra extraviado y confundido en sus mismas cifras, no ofrece un modelo viable y plausible de cómo seguir hacia adelante, recurre a la mentira y trasgrede la integridad del sector público, utiliza la retórica antes de un mea culpa, minimiza los datos, le echa la culpa a los estados, pero eso si, se hace llamar humanista, aunque contradictoriamente se manifiesta más frío que nunca con enfermos y familiares; los muertos representan una estadística más en la que solo importa si estamos mejor que Asia, Europa o Latinoamérica.

La situación en que nos encontramos exige una reflexión urgente, hoy no basta sólo con el compromiso y el empeño, el efecto de un gobierno democrático sobre el bienestar es lo que debiera permear, sin embrago los discursos están cobrando vidas. Según AMLO, el reino del neoliberalismo es el culpable de las enfermedades crónico degenerativas, no quisiera pensar que pasará cuando el Covid-19 detecte que hoy nuestra economía es más neoliberal que en los sexenios conservadores, que es extraordinariamente abierta a los estándares internacionales y más dependiente del comercio exterior que antes; que miedo, el neoliberalismo terminará por matarnos a todos..!!

