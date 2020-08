Desde la Izquierda

¿Los Ex Presidentes serán juzgados?





Las tragedias gubernamentales que ha vivido México son muchas, cada que termina un sexenio la vox populi emite juicios muy severos sobre acciones, decisiones u omisiones de sus gobernantes, pero la verdad de las cosas un manto de impunidad ha protegido a los expresidentes, aún a costa de que sus delitos más graves cometidos y tipificados en las diversas leyes nos orienten a que podrían albergar condenas perpetuas muchos de ellos.

No hay registros de que un Ex Presidente haya sido juzgado en nuestro país, por el contrario, existe la leyenda urbana de un acuerdo histórico no escrito que sustenta, que el que entra cubre al que sale. Hoy López Obrador estaría cavilando si enjuiciar a Peña Nieto representaría sentar un precedente muy importante que más adelante pudiera alcanzarlo, no necesariamente por actos de corrupción, sino por simple venganza política, y eso haría que se le doblaran las corvas para tomar una decisión de valor.

Esa disyuntiva estaría por despejarse si sienta en el banquillo de los acusados al Ex Presidente Peña por el tema de los contratos, que sería el único proceso al que puede seguírsele juicio, y que no resulte todo un circo el tema de Lozoya en el que buscaría beneficiarse electoralmente, que la verdad pinta para eso. La variante en este caso es que no son acusaciones por temas de fiscalización o juicio político como en el pasado, se trata de obligar a un sub alterno a cometer actos ilícitos para celebrar contratos amañados, leoninos en perjuicio de la nación, y que esas acusaciones vienen soportadas por pruebas de un colaborador-ejecutor, que de ser ciertas y válidas, estaría inaugurando un episodio nuevo sobre nuestro Estado de Derecho, en el que todos estemos sometidos a las leyes.

Son varios los Ex Presidentes que han sido demandados ante la Corte Penal Internacional de La Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o directamente en la ONU; ahí están Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Peña Nieto son ejemplos, no solo de deshonestidad, sino de haber cometido crímenes de lesa humanidad y que hoy gozan de impunidad, y no solo eso, sino de reconocimiento, de ser miembros de Consejos Empresariales, catedráticos e incluso fundadores de nuevos partidos.

Sin embargo hoy nos encontramos frente a un caso excepcional como el de Odebrecht, con consecuencias en cinco países de Latinoamérica, en las que las acciones legales alcanzaron a 3 Presidentes en funciones, a 9 Ex Presidentes y a un ex candidato, cifra a la que se suman los mexicanísimos Calderón y Peña Nieto, los cuales retan a la justicia mexicana, dicen que en el momento de ser citados acudirían sin miedo, sin amparo y por supuesto sin vergüenza alguna.

Ulises Gómez de la Rosa



Correo: ulisesgrmx@yahoo.com.mx



Face book @Ulises Gómez R



Twitter @Ulisesgrmx