Desde la Izquierda | Aguas con el Agua

No hubo madruguete pero tampoco solución que diera tranquilidad, la Legislatura del Estado no dio fast track al tema del agua pero si intentó dar un capotazo a los colectivos ambientalistas que pedían un Parlamento Abierto para discutir la nueva Ley de Aguas, se vieron obligados a realizar un foro en la Comisión de Desarrollo Urbano para evitar las suspicacias de los pactos de interés que destraban los compromisos de campaña con los financiantes más que la rendición de cuentas con sus votantes como en teoría debiera ser.

La Ley de Aguas del Estado dio mucho de que hablar, lo desaseado de las iniciativas y el tratamiento que pretendieron darle abrió diferentes frentes, uno de ellos alcanzaba al proyecto del Gobernador Kuri del Acueducto III en el tema de extracción y calidad del agua, fueron dejados de lado para no estar normalizados en ley, consideraron que los Queretanos no tenemos derecho a saber que contaminantes y qué niveles de oxidación trae esa agua que nos habrán de surtir y que habrá de costar 12 mil millones de pesos.

Hubo trampa de origen, la denominación de las iniciativas solo es enunciativa en su nombre más no así en su contenido; hay omisiones deliberadas; no atiende al fondo del problema; no hay definiciones claras; no se trata de un asunto de semántica, conceptual o etimológico sobre el tema de concesión Vs privatización, se trata de una serie lógica de derechos que tenemos como ciudadanos y que pasan por alto para darle prioridad al negocio más lucrativo de Querétaro que son las inmobiliarias con una monopolización del servicio y bajo la lógica de la maximización de las ganancias como lo es todo negocio, concesiones pues ventajosas que no definen obligaciones para ellos pero si les da seguridad jurídica para explotarla.

Científicos, ambientalistas, académicos y expertos ponen el dedo en la llaga, al seno de la Comisión y en la UAQ destrozaron las iniciativas, hablaron de escasez, calidad, reparto inequitativo, distribución, reservas, saneamiento, abastecimiento, extracción, cuencas, pozos, gobernanza, gestión, conceptos todos ellos olvidados y desdeñados por los legisladores, solo atendieron al tema de la operatividad, lo que es negocio, no hay pues una política integral del agua que ponga orden.

Las cosas por su nombre, querían privatizarla, sí, desde el momento mismo en que el proceso legislativo no quería ser socializado excluyendo a todo mundo de la discusión y el equilibrio del futuro se dejaba en unas cuantas manos, ahí empezaba un proceso privatizador, y por ello las alertas se prendieron, el valor intrínseco del recurso se había convertido en un bien mercantil más allá de un derecho vital, de un derecho humano atentando a la dignidad humana.

Era imprescindible darle un giro a las iniciativas, era fundamental meter temas incómodos que generen certezas y garantías de recibir un producto de manera equitativa, de calidad y darle el tratamiento que requiere, los modelos de privatización en el mundo han fallado y el primer paso que debiéramos dar es municipalizar el servicio antes de concesionarlo; rectificaron y todo quedó en una intentona, se desdijeron y se dijeron así mismos: Agua que no has de beber, pero aquí no aplicó.





Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

Facebook @Ulises Gómez R

Twitter @ Ulisesgrmx