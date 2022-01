Desde la Izquierda | Constitución mata testamento

Semana de escándalos que obliga a las cajas chinas; las corruptelas de Delfina; un ecocidio en el tren Maya que taló más de 20 mil árboles inútilmente; la pandemia que se disparó alarmantemente que ya registra una demanda formal con actuaciones judiciales para su científico de cabecera López Gatell; los nombramientos de priistas como embajadores y un amigo abusador sexual en Panamá; los precios de los alimentos que están por las nubes, una reforma energética que más allá de los foros en la Cámara de Diputados vienen de EUA a marcarle la ruta y una violencia que todos los días cobra vidas sin reacción alguna del Estado como la balacera en Xcaret o la historia de horror donde aparecen cuerpos de bebés en basureros de penales, han despertado el asombro de todo mundo.

Un recuento largo de cosas que nos impactan en nuestra vida diaria y en nuestras decisiones futuras que hace necesario recurrir a los distractores para ocupar nuestra atención y llenar los espacios informativos. La estrategia no tiene límites y es perversa de principio a fin, va desde fingir una intervención en el corazón para despertar la compasión, hasta anunciar un testamento político para generar la discusión sobre banalidades y no sobre lo importante, todo para salvar la imagen de una revolución de las conciencias fracasada que no afecte la famosa revocación de mandato.

El año empezó muy álgido para el de Macuspana, el Tribunal Electoral le recetó una sentencia que registra, documenta y deja para la historia de este país un acto de corrupción tolerado por un presidente que fue parte de esa maniobra al ser el beneficiario, obligando a reeditar el “No te preocupes Rosario por el no te preocupes Delfina”; pero lo que siguió fue una andanada de señalamientos para exigir la renuncia a una Secretaria de Estado que se queda sin poder moral frente a los maestros, a los padres de familia, a los alumnos, que la descalifica en la comunidad educativa nacional e internacional.

Lo suyo lo suyo ha sido violentar la constitución desde que llegó, ha tratado de darle la vuelta un día sí y otro también con mecanismos alternos como los decretos presidenciales topándose con pared en muchas de ellas. Un testamento político para heredar el poder en un país donde el sistema democrático garantiza la transmisión de poderes es otra provocación, nos remonta a aquel episodio donde López de Santa Ana dejó su voluntad política en un sobre lacrado en el ministerio de relaciones exteriores dando origen al “tapado” una acción digna de un dictador que coincidentemente se apellida López.

Imponerse a las instituciones con su voluntad escrita en un testamento, reedita aquella famosa expresión de “al diablo las instituciones” y vuelve la polémica sobre aquel tópico político de Luis XVI que afirmaba que “El Estado soy yo” siendo parte de una herencia que se siente obligado a hacer para la continuidad de un proyecto que no se cristalizó en su sexenio olvidando que sobre sus deseos desbordados esta la Constitución.

