Desde la Izquierda | Covid vs Covid

El legado histórico de la 4T pasa muy a menudo por momentos muy al límite del fracaso, los grandes temas, que son preocupación constante de una sociedad muy castigada por gobiernos insensibles, neoliberales, corruptos y ahora transformadores, están llegando al borde de la desesperación, el poder de la revolución pacífica se extingue en cada acción y en cada estrategia fallida.

En los años 30 con Stalin apareció Trofim Lysenko, quien sostenía que había dos ciencias, la burguesa capitalista y la ciencia proletarizada poseedora de la verdad; este prometía descubrir un método para vencer la hambruna rusa. A pesar de no tener ningún éxito a nivel práctico y traer consigo once millones de muertos, es apoyado por Stalin quien a su vez colaboraba con la falsa argumentación de cifras imaginarias y resultados ficticios que no eran comprobados y con ese apoyo incondicional se convierte en la cabeza científica de la agricultura soviética. ¿Les suena algo de esto en México?

Desde que comenzó la pandemia las cifras, las estrategias, los conceptos científicos de la 4T y la cobertura médica, han evidenciado que tan proclive es el gobierno para mentir en aras de mantener su parcela electoral. De entrada lo que nos han dado a conocer es que la política de vacunación está cimentada en una mala relación con las farmacéuticas, y a eso hay que sumarle los falsos argumentos, cifras imaginarias y resultados desastrosos que solo dan un quarismo de muerte sin descanso.

A todo esto le sobresale una realidad al gobierno que es innegable e inocultable, el COVID ha matado a 239 mil, pero se estiman muchos más los que no llegaron a la maltrecha y mal planeada ruta de vacunación. Gatell como Lysenko es el científico responsable que ha dado todo tipo de explicaciones minimizando la enfermedad, argumentando que no existe evidencia científica de las evoluciones por las que ha pasado el Covid, de la transmisión del virus por personas asintomáticas, de la infraestructura hospitalaria, del uso del cubre bocas, de lo expuesto que están los niños y jóvenes con el regreso a clases, y hora de los alcances y peligros reales de la nueva cepa Delta.

López Obrador como Stalin sale todos los días con sus falsas argumentaciones avaladas por una supuesta clase científica que nadie conoce, y que en todo caso estaría alineada a las normas, los fundamentos y los principios del Lopezobradorismo, doctrina pues antes que método científico. Sus datos es la esencia por medio de la cual pretende ejercer la dominación social por parte del Estado, no hay información real, sus resultados no los comparte ni los reconoce la comunidad internacional científica ni organismos multinacionales.

No hay tratamiento correcto, responsable, viable o confiable, las estrategias hacen agua y la desesperación hace presa al primer círculo frente a una ciudadanía que ya no es fácil engañar, que se da cuenta que enfrenta un régimen más peligroso, más contagioso, que se propaga muy rápido a través de una ola viral mil veces mayor que la cepa del viejo PRI.





